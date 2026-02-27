Art femení durant tot l’any
La galeria CaLagneta, de Cervera, reivindica que s’exposin obres de dones més enllà del 8 de març. Presenten una mostra col·lectiva que reuneix peces del seu fons de sis artistes
L’espai artístic CaLagneta de Cervera s’omplirà durant les properes setmanes de visions artístiques en clau femenina amb la mostra col·lectiva Sis mirades. Una veu. La directora de la galeria, Montserrat Rocaginé, va explicar que en aquesta ocasió han volgut “reivindicar aquestes dones que tenim en el nostre fons no només el 8 de març, sinó durant tot l’any”.
Es tracta d’una recopilació de peces que han volgut reordenar per presentar-les de manera conjunta, combinant artistes de la Segarra i les comarques lleidatanes amb altres referents d’àmbit estatal. Rocaginé va subratllar el “diàleg entre tècniques” que planteja la selecció “perquè tothom pugui trobar aquella obra que el convidi a repensar-se”.
L’exposició combina teles de gran format, com les escenes costumistes de Mercè Humedas o el joc de collages en diferents capes d’Ana Alcaraz, juntament amb obres més minimalistes, com una trilogia d’Aurembiaix Sabaté sobre la capacitat de reinventar-se.
El toc lleidatà és present amb la participació de Sonia Alins, que ofereix tres circumferències il·lustrades sobre els somnis, i els diferents enquadraments de la ciutat de Cervera que protagonitzen alguns dels llenços d’Aida Mauri.
Sis mirades. Una veu també inclou tres escultures de l’artista de la Segarra Roser Sàrries, que ha estat una de les poques escultores a exposar a CaLagneta des de la seua obertura. Sàrries va destacar el seu treball a partir de les figures femenines “que em permeten jugar amb els volums, les textures i el contrast de llums i ombres”. Una d’aquestes, Paisatge femení, vol ser un homenatge a les dones de la Segarra “que sostenen el pes de la família i del treball”.
La mostra pot visitar-se de dijous a diumenge fins al 15 de març.