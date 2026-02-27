MOBILITAT
La Bonaigua, tancada almenys quatre dies per construir un mur després del despreniment
Els veïns del Sobirà que treballen a Aran s’han de desviar per Perves i el Pont de Suert. Això no afecta els esquiadors de Baqueira perquè poden accedir a l’estació amb els remuntadors del Pallars
El tancament del port de la Bonaigua (C-28) per la caiguda d’un mur de contenció de 60 metres de longitud i 8 d’altura dimecres passat es prolongarà fins a la setmana que ve. Així ho va confirmar la conselleria de Territori, que va afegir que ahir van començar els primers treballs per obrir almenys un dels carrils d’aquesta via que, tal com va avançar SEGRE, va quedar totalment bloquejada dimecres a la nit a prop de Ruda. En els propers dies es procedirà al sanejament de la zona i quan el terreny estigui assegurat es construirà un mur nou.
Per la seua part, l’alcalde d’Alt Àneu, Josep Miquel Rosell, va explicar que “la previsió és que el tancament de la via sigui de 4 o 5 dies”, però va afegir que aquest termini podria allargar-se “perquè volen fer una escullera nova”. Va opinar que la gran quantitat de neu i les altes temperatures dels últims dies “podrien haver amarat el terreny per culpa del desglaç”, la qual cosa hauria desencadenat el despreniment.
Quant a la reobertura del trànsit, la conselleria va indicar que es preveu es pugui habilitar pas alternatiu regulat per semàfors.
El que sí que és segur és que els esquiadors que decideixin anar aquest cap de setmana a l’estació de Baqueira Beret des del Pallars Sobirà podran fer-ho sense dificultats, ja que, segons Rosell, els accessos del Cap del Port i de la Peülla continuen operatius. “Podran deixar-hi els seus cotxes i accedir a les pistes mitjançant telecadira”, va aclarir.
En canvi, els veïns del Sobirà que treballen a Aran estaran obligats, almenys durant uns dies, a desviar-se “per Perves i el Pont de Suert” per arribar al seu lloc de treball, segons va explicar l’alcalde d’Alt Àneu. “És un trajecte que pot durar més de dos hores”, va afegir Rosell.
Set vies més en obres a Lleida
La C-28 no és l’única carretera tallada a Lleida. L’LV-9047 està tallada a Gerb per obres, i ahir, d’altra banda, hi havia set vies més amb la circulació restringida: l’LP-7041 a Aitona, l’L-504 a Tírvia, la C-451 a Llobera, la C-1412b a la Baronia de Rialb, la C-1412a a Ponts i la C-14 a Peramola i Organyà.