Culmina l’ampliació de l’ajuntament de Torrefeta i Florejacs
L’ajuntament de Torrefeta i Florejacs ha tancat, després de més de cinc anys d’obres, el procés de rehabilitació i ampliació de l’edifici consistorial, ubicat a les antigues escoles de Torrefeta. La setmana passada, el personal es va instal·lar definitivament a les noves dependències.
L’alcalde, Josep Maria Castella, va explicar que “quan venia l’arquitecte o els tècnics de serveis socials, havia de cedir-los el meu despatx”, per la qual cosa han pogut revertir la falta d’espai. Fa aproximadament un any es va habilitar una primera part, amb la sala de plens i arxiu municipal, i ara s’ha sumat el resultat de la segona fase amb quatre despatxos.
La intervenció, de 367.635,23 euros, s’ha finançat gràcies a una ajuda de 300.000 euros del departament d’Agricultura. L’obra ha inclòs millores en el sistema tèrmic, la substitució de fusteries exteriors, la renovació dels sistemes de climatització i d’il·luminació interior juntament amb la incorporació de sistemes de generació d’energia renovable.
En l’àmbit funcional, la reforma també ha comptat amb la construcció d’un immoble annex i un magatzem, que s’afegeixen a les antigues escoles i l’antic habitatge del mestre.