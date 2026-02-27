EDUCACIÓ
Famílies de l’Alt Urgell demanen transport escolar fins als nuclis més allunyats
Diverses famílies de pobles petits de l’Alt Urgell han reclamat que el transport escolar arribi fins a l’entrada dels nuclis de població on viuen. Una de les persones que defensen aquesta petició és Agustí Porta, veí d’Aristot, al Pont de Bar, que indica que la parada del bus que recull als alumnes que utilitzen aquest servei està a la carretera N-260, a set quilòmetres de casa seua.
Va considerar que es podrien aprofitar les rutes dels taxis a la demanda per cobrir aquesta part del trajecte. La presidenta del consell, Josefina Lladós, va afirmar que fa anys es va fer arribar aquesta proposta a la Generalitat, sent conscient, no obstant, que calen més recursos econòmics per poder implementar-la. Va afegir que durant aquest curs s’han portat a terme diverses reunions entre representants dels serveis territorials d’Educació i de les famílies per consensuar un “mapa escolar” per a la comarca. D’aquesta manera, les noves matriculacions de nens residents en diversos nuclis de Montferrer i Castellbò tindran com a referència l’escola que hi ha al seu municipi, de la mateixa manera que passarà amb els que viuen en pobles d’Alàs i Cerc.
Quant al transport, Lladós va dir que el servei està regulat per un decret de la Generalitat de l’any 1996.