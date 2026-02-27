POLÍTICA
El ple de Balaguer veta apujar els sous del govern després de la ruptura
L’oposició tomba en bloc els augments encara que la massa salarial es redueix un 10%. L’episodi revela les dificultats per governar per la sortida de Treballem
L’ajuntament de Balaguer s’encamina cap a una possible qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del pressupost municipal del 2026, després de la sortida de Treballem per Balaguer de l’equip de govern. La ruptura deixa el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en minoria i en risc de bloqueig institucional.
El ple municipal celebrat ahir va evidenciar la fragilitat de l’executiu local. La corporació va avalar amb els vots a favor del PSC i l’abstenció de la resta de grups la modificació del cartipàs municipal presentada per l’alcaldessa, Lorena González, però va tombar, al passar aquestes abstencions a nos, els canvis en el règim de dedicacions i les retribucions després de la sortida del grup Treballem del govern.
La proposta contemplava un increment de les retribucions d’alguns edils. En concret, la regidora Sandra Madueño passaria d’una dedicació del 47 per cent al 60 per cent. També es preveia un augment en les retribucions de l’alcaldessa, que passarien de 49.500 a 52.500 euros bruts anuals, i de l’edil Jesús Cifuentes, que amb una dedicació del 100% veuria incrementat el seu salari de 39.500 a 49.000 euros.
L’alcaldessa va defensar la mesura assegurant que “l’increment de responsabilitat cal pagar-lo” i subratllava que, malgrat els ajustaments individuals, la massa salarial global dels càrrecs electes es reduiria un 10,8%, fins a 20.300 €/any. González va assenyalar que no descartava portar al ple una altra proposta més endavant.
La governabilitat del municipi s’ha complicat, i això situa el PSC davant de la possibilitat de vincular els comptes del 2026 a una qüestió de confiança, un mecanisme que permetria desbloquejar la situació però posaria en joc la continuïtat de l’actual executiu.
Sandra Madueño assumirà Cultura i Turisme, Borja Vega portarà Esports i Jesús Cienfuegos gestionarà Afers Socials, Entorn Natural i Urbanisme.
La Transsegre, festa popular de Balaguer
El ple va aprovar la declaració de la Transsegre com a festa popular de Balaguer, oficialitzant així el 13 de juliol com a nou dia festiu local a partir d’aquest any. La sessió va abordar l’aprovació de la contractació de les obres per ampliar l’escola Mont-roig i es va validar definitivament el projecte per restaurar i consolidar la Muralla Emiral del barri del Firal. Dins del programa Treball als Barris, es va incloure un parc infantil del Secà, la vorera nord del carrer Sant Crist i les voreres del carrer Sant Diego de Califòrnia.