Prop d’un milió per a millores als camins
Dos projectes per ampliar calçades, assegurar talussos i pavimentació de vies. Les obres, al sud de la comarca
El consell comarcal del Solsonès ha aprovat aquesta setmana el primer dels dos projectes d’obres previstes per millorar l’estat de la seua extensa xarxa de camins de la comarca, que serveixen per garantir l’accés al gran nombre de masies, explotacions agrícoles, ramaderes i forestals que hi ha disseminades per tot el territori. Ambdós iniciatives suposen una inversió total de 851.500 euros procedents d’una subvenció de la conselleria de Territori.
El primer d’aquests, segons va explicar ahir la presidenta del consell comarcal, Claustre Sunyer, costarà 192.241,51 euros, i servirà per construir cunetes transitables de formigó que augmentin l’amplitud útil de la via, canalitzar adequadament els vessaments superficials i millorar la durabilitat del ferm.
Paral·lelament, es col·locaran sistemes de protecció de talussos per minimitzar els despreniments sobre la calçada. Aquestes actuacions es portaran a terme a cinc camins municipals de Llobera, Biosca, la Coma i la Pedra, Guixers i Clariana de Cardener.
Segons Sunyer, les actuacions als camins s’han repartit entre el 2025 i el 2027, i es portaran a terme per zones per evitar el desplaçament de maquinària i aconseguir així una reducció de costos. La resta de la subvenció es dedicarà, segons la presidenta del consell, a la pavimentació de camins. “Al ser un contracte superior als 500.000 euros necessitem el vistiplau de la Diputació.”
En ambdós casos s’ha acordat treballar en el sud de la comarca, atès que alguns dels camins ja han tingut actuacions anteriors que aconsellen intervenir al més ràpid possible per evitar-ne la degradació.