Seleccionats per a un projecte europeu sobre immigració i treball
Juntament amb set regions més de la Unió Europea per debatre polítiques d’ocupació i inclusió social. La taula de cohesió local és una de les iniciatives que més interès han despertat
Guissona ha estat seleccionada per participar en el projecte europeu EUM Power-Interreg Europe, una iniciativa orientada a millorar la integració laboral de persones procedents d’altres estats membre de la Unió Europea (UE). El programa està encapçalat per la Universitat de Ciències Aplicades de la Haia i compta amb un consorci de vuit ajuntaments, entitats i centres de negoci de Bèlgica, Finlàndia, Grècia, Hongria, Macedònia del Nord, els Països Baixos i Romania, a més de Guissona.
El projecte, que s’allargarà fins al 2029, busca dissenyar estratègies que afavoreixin tant la inclusió professional com la cohesió social. Els primers estudis realitzats per la universitat neerlandesa xifren en 20 milions els “treballadors mòbils” a la UE, la majoria dels quals no tindrien garantides les mateixes condicions que els empleats locals. Per revertir-ho, s’analitzaran polítiques en immigració i ocupació a partir de visites i tallers en cadascun dels vuit països per conèixer experiències de referència. Amb les propostes que es recullin, està previst elaborar una guia de bones pràctiques.
Segons l’alcalde, Jaume Ars, formar part d’EUM Power-Interreg Europe és “una oportunitat per enfortir la convivència i reafirmar la nostra identitat com un poble obert i compromès”. La regidora de promoció econòmica, Núria Guixés, va explicar que havien estat seleccionats després de la important arribada de població ucraïnesa arran de la guerra, així com per les bones pràctiques en matèria d’immigració.
En aquest context, els investigadors han mostrat un especial interès per la taula de cohesió, que està integrada per referents de les diferents comunitats migrants i que es reuneix mensualment per tractar temes de convivència.
Fins ara s’han realitzat dos viatges, un a Bèlgica i Holanda i un altre a Romania. En aquest últim va participar Guixés, que va destacar “les diferències a nivell europeu” en aspectes com l’atur o els acomiadaments. La regidora també va assegurar que “a moltes persones els sorprenien com d’avançades tenim moltes polítiques en immigració”. “A molts països és impensable que les empreses o els ajuntaments paguin cursos de llengua als treballadors nouvinguts”, va apuntar.
Visita internacional a Guissona
Al desembre es va reunir la taula local del projecte en la qual prenen partit representants polítics, empreses, sindicats, entitats socials, personal del CAP i experts de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que és la institució acadèmica que gestiona les actuacions a la Segarra. Els diferents representants de cada país viatjaran a Guissona el setembre del 2027, coincidint amb la festa major i la Festa per Tothom, una mostra cultural de les diferents comunitats de la localitat.
Agermanaments amb ciutats d’origen de guissonencs
En paral·lel al projecte EUM Power-Interreg Europe, l’ajuntament de Guissona està treballant per estrènyer els vincles amb ciutats i regions dels països d’origen de veïns del municipi. En aquest sentit, s’ha formalitzat un primer agermanament amb la localitat romanesa de Sighetu Marmatiei. Una delegació va acudir a les festes locals que es van celebrar al mes de desembre i està planificada una altra visita durant la primavera amb les entitats de cultura popular de Guissona. La intenció és tancar nous acords biennalment.