Talaran 200 pins que generen insalubritat
Més d’un centenar es troben al costat de la via del tren i Adif ja va demanar que es retiressin. Se substituiran per altres espècies
La Paeria de Cervera iniciarà aquest març la tala de 205 pins en diferents punts de la localitat. Es tracta de zones on aquest tipus d’arbratge ha generat problemes de salubritat per la brutícia que provoquen les fulles i les defecacions d’estornells que reposen a les branques, de la mateixa manera que succeeix en altres municipis.
L’alcalde, Jan Pomés, va explicar que la problemàtica que genera aquest tipus d’arbre “ha acabat sent una qüestió sanitària” que requeria una actuació urgent després de diferents peticions per part de la ciutadania. Tot i així, Pomés va insistir que “cada vegada que tallem un arbre n’hem de poder plantar un de nou”.
Al carrer Montoliu i l’avinguda Prat de la Riba es retiraran 124 exemplars, que seran substituïts per “arbustos autòctons”, segons va detallar el regidor d’Urbanisme, Antonio Delgado. Feia temps que els veïns reclamaven una intervenció en aquests dos carrers propers a la via del tren. Fa un any, Adif també va instar el consistori a retirar els arbres pel risc de caiguda sobre els raïls.
La resta de zones on s’actuarà seran alguns carrers del polígon industrial (36 pins), la llar d’infants Arrel (21), la plaça de les Orenetes (10), el pati de l’escola Mossèn Josep Arques (7) i l’antic camí de Castellnou d’Oluges (7). En els centres educatius, es tracta de peticions fetes per les famílies i els equips directius. Se substituiran per alzines i til·lers.