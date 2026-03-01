SALUT
Pàmies participa a Ciudad Real en un polèmic congrés antivacunes
El Col·legi de Metges d’aquesta província lamenta no haver pogut evitar-ho
L’horticultor de Balaguer Josep Pàmies va participar ahir en el polèmic congrés Danys per vacunes: autisme i malalties rares que va tenir lloc ahir a Ciudad Real. Entitats van intentar que es cancel·lés per via judicial, però no van tenir èxit (vegeu el desglossament). El mateix Pàmies va fer diverses publicacions en el seu compte d’Instagram informant del congrés amb imatges però cap amb ell, malgrat que teòricament era un dels ponents.Parlava de “pares valents que manifesten canvis terribles en els seus fills immediatament després de ser vacunats” o “metges valents que afronten la pressió politocofarmacèutica i parlen sense embuts de l’origen de l’autisme i 150 malalties rares aparegudes des que es van generalitzar les vacunes i l’alimentació industrial amb pesticides i additius químics”.
El Col·legi de Metges de Ciudad Real va assegurar divendres que “es mantindrà expectant davant de qualsevol denúncia o informació que pogués rebre’s en relació amb aquest esdeveniment i continuarà actuant, en l’àmbit de les seues competències, per les vies legals, institucionals i també deontològiques”.
Altres entitats, com per exemple la Federació Autisme Castella-la Manxa i l’Associació Espanyola de Vacunologia, es van posicionar “clarament en contra” de “les pseudoteràpies i de qualsevol missatge que posi en dubte la seguretat, eficàcia i utilitat de les vacunes, una de les principals eines de la salut pública”.
Un jutjat va rebutjar la suspensió cautelar de l’acte
■ El Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ciudad Real no va estimar la mesura cautelar sol·licitada per a la suspensió del congrés. La resolució judicial se circumscriu a l’àmbit processal de les mesures cautelars i no suposa de cap manera un aval al contingut del congrés ni als missatges contraris a l’evidència científica. La decisió respon, en aquest sentit, a la falta d’encaix penal suficient en aquest moment processal, sense perjudici d’actuacions posteriors si es produïssin conductes susceptibles de retret legal, segons la interlocutòria.