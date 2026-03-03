POLÍTICA
Junts i la CUP pacten una moció de censura per obrir una nova etapa de govern a Tàrrega
Rosa Maria Perelló serà investida alcaldessa de la capital de l'Urgell
Junts i la CUP han arribat a un acord i presentaran demà una moció de censura a l'Ajuntament de Tàrrega per desbancar l'actual alcaldessa, Alba Pijuan, i el seu govern format per ERC i PSC després que la primera edil republicana no superés dimecres passat la qüestió de confiança plantejada. Tots dos partits, actualment a l'oposició, defensen que "la decisió arriba com a conseqüència directa del bloqueig polític generat per un executiu incapaç d'articular una majoria, d'aprovar el pressupost mitjançant el diàleg i d'establir un marc estable de governabilitat".
Demà registraran la moció de censura i oferiran més detalls del pacte amb què Rosa Maria Perelló serà investida alcaldessa de Tàrrega, càrrec que ja va ostentar entre els anys 2011 i 2019, mentre que Laia Recasens serà la primera tinenta d'alcaldia, configurant un lideratge compartit.
Junts assumirà àrees vinculades a Alcaldia, Urbanisme, Feminismes, Acció Social, Comerç i Gestió Econòmica per garantir estabilitat executiva. La CUP gestionarà Serveis Municipals, Transició Energètica, Habitatge, Participació, Cultura i la nova regidoria de Llengua, aportant continuïtat i coneixement de l'administració i una clara voluntat transformadora.
Segons han informat en un comunicat, el pacte busca més transparència com a eix central, amb una agenda oberta, mecanismes de rendició de comptes i una comunicació institucional plural i compartida. També reforça la participació ciutadana i el paper de les entitats, recuperant espais de diàleg i impulsant una relació més directa.
En segon lloc, més serveis públics: s’impulsarà un pla de manteniment, neteja i accessibilitat; la finalització de l’enllumenat led; millores en mobilitat a peu i amb bicicleta, i un model energètic sostenible i arraigat al territori. L’habitatge esdevé una prioritat central amb inversions específiques per ampliar parc públic, impulsar la rehabilitació i desplegar un Pla Local d’Habitatge.
En tercer lloc, més proximitat: l'acord inclou la municipalització del Teatre Ateneu, el reforç cultural i patrimonial, una plataforma de comerç electrònic local, la creació de la regidoria de Llengua i l'aposta per una ciutat cohesionada socialment, amb més serveis i més drets.
Junts i la CUP han destacat que, malgrat les diferències ideològiques, han prioritzat l’estabilitat institucional de Tàrrega. "S'obre una nova etapa. Una etapa de treball conjunt, de lideratge compartit i de compromís ferm amb el futur del municipi", han apuntat.