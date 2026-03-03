SEGRE

POLÍTICA

Junts i la CUP pacten una moció de censura per obrir una nova etapa de govern a Tàrrega

Rosa Maria Perelló serà investida alcaldessa de la capital de l'Urgell

Imatge del ple de Tàrrega durant el debat de la qüestió de confiança.

Imatge del ple de Tàrrega durant el debat de la qüestió de confiança.Laia Pedrós

Publicat per
Laia Pedrós
 Corresponsal de l'Urgell

Creat:

Actualitzat:

Junts i la CUP han arribat a un acord i presentaran demà una moció de censura a l'Ajuntament de Tàrrega per desbancar l'actual alcaldessa, Alba Pijuan, i el seu govern format per ERC i PSC després que la primera edil republicana no superés dimecres passat la qüestió de confiança plantejada. Tots dos partits, actualment a l'oposició, defensen que "la decisió arriba com a conseqüència directa del bloqueig polític generat per un executiu incapaç d'articular una majoria, d'aprovar el pressupost mitjançant el diàleg i d'establir un marc estable de governabilitat".

Demà registraran la moció de censura i oferiran més detalls del pacte amb què Rosa Maria Perelló serà investida alcaldessa de Tàrrega, càrrec que ja va ostentar entre els anys 2011 i 2019, mentre que Laia Recasens serà la primera tinenta d'alcaldia, configurant un lideratge compartit.

Junts assumirà àrees vinculades a Alcaldia, Urbanisme, Feminismes, Acció Social, Comerç i Gestió Econòmica per garantir estabilitat executiva. La CUP gestionarà Serveis Municipals, Transició Energètica, Habitatge, Participació, Cultura i la nova regidoria de Llengua, aportant continuïtat i coneixement de l'administració i una clara voluntat transformadora.

Segons han informat en un comunicat, el pacte busca més transparència com a eix central, amb una agenda oberta, mecanismes de rendició de comptes i una comunicació institucional plural i compartida. També reforça la participació ciutadana i el paper de les entitats, recuperant espais de diàleg i impulsant una relació més directa.

En segon lloc, més serveis públics: s’impulsarà un pla de manteniment, neteja i accessibilitat; la finalització de l’enllumenat led; millores en mobilitat a peu i amb bicicleta, i un model energètic sostenible i arraigat al territori. L’habitatge esdevé una prioritat central amb inversions específiques per ampliar parc públic, impulsar la rehabilitació i desplegar un Pla Local d’Habitatge.

En tercer lloc, més proximitat: l'acord inclou la municipalització del Teatre Ateneu, el reforç cultural i patrimonial, una plataforma de comerç electrònic local, la creació de la regidoria de Llengua i l'aposta per una ciutat cohesionada socialment, amb més serveis i més drets.

Junts i la CUP han destacat que, malgrat les diferències ideològiques, han prioritzat l’estabilitat institucional de Tàrrega. "S'obre una nova etapa. Una etapa de treball conjunt, de lideratge compartit i de compromís ferm amb el futur del municipi", han apuntat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking