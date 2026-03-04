Fogons i comparses
El Palau d’Anglesola reuneix 500 comensals al voltant de la cassola de tros i recapta uns 2.100 euros per a la investigació de Sant Joan de Déu. Miralcamp celebra els Cotxes Bojos amb cassolada per a més de 700 persones i Vallverd manté viva la Matança del Porc
El Pla d’Urgell ha celebrat un cap de setmana de tradició i lleure amb tres cites molt participatives al Palau d’Anglesola, Vallverd i Miralcamp, amb la gastronomia i el Carnaval com a fils conductors. Al Palau, mig miler de persones es van reunir al pavelló per retre homenatge diumenge a la cassola de tros, el plat més identitari, amb concurs i una cassola popular de grans dimensions: des de primera hora es van encendre els fogons i el jurat va destacar el bon nivell de les elaboracions i la presència de cuiners joves, garantia de relleu perquè la recepta no es perdi. La jornada va tenir a més un component solidari i va permetre recaptar 2.137,95 euros per a la investigació de Sant Joan de Déu, sumant suport i calor a una causa vinculada al càncer infantil cerebral. En el palmarès, el primer premi va ser per a Xup-xup, seguida d’Estudies o treballes? i Els amics de la Violant, amb un accèssit per a la Colla del 2009, que debutava en l’elaboració del plat.
Per la seua part, Miralcamp va viure un Carnaval intens i d’alta participació amb la baixada de Cotxes Bojos com a gran reclam del dia, una desfilada d’enginy, velocitat i ocurrències mecàniques que va donar pas a activitats al poliesportiu com un bingo popular i una escala en hi-fi, i també es va celebrar el Judici del Rei Carnestoltes a la plaça Sant Jaume. Al migdia, la cassolada popular va reunir més de 700 comensals i, ja a la nit, el poliesportiu va acollir música i entrega de premis, amb Els Pelacanyes com a guanyador, al davant dels Pizzers de Forno di Pietra i els Mariners de Miralmar, tancant un dissabte de celebració.
A Vallverd, la Festa de la Matança del Porc va tornar a reunir veïns, amics i coneguts en una jornada que va reivindicar la convivència i la memòria col·lectiva, recordant aquells temps en què la matança es feia de manera compartida: el programa es va obrir amb la projecció del documental Els Girona i un col·loqui amb la historiadora Lluïsa Pla, abans de passar al tast del freginat, plat que només es prova una vegada a l’any i que també van degustar l’alcalde i diversos regidors.