El Saló de l’Automòbil arriba als 26 expositors
Tres més que l’any passat, i repeteix escenari al parc municipal. El ministre Jordi Hereu presidirà l’acte inaugural
El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, inaugurarà el divendres 20 de març el 45 Saló de l’Automòbil de Mollerussa, en el marc de la 153 Fira de Sant Josep, que se celebrarà del 19 al 22. Així ho va anunciar ahir l’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, durant una visita al recinte del parc i les piscines municipals, on es porten a terme treballs de condicionament per celebrar-hi el certamen dedicat a l’automoció.
El Saló, que l’any passat va tancar amb 252 cotxes venuts i un volum de negoci de gairebé 9 milions d’euros, tindrà 26 expositors, tres més que el 2025. Ocuparà 9.050 metres quadrats, un 25% més que en l’anterior edició. Solsona va citar aquestes xifres com a prova que la mostra es manté com un referent del sector. Sobre la ubicació, Solsona va explicar que, després de valorar altres opcions, es va decidir mantenir la ubicació de l’any passat malgrat els problemes per les pluges.
El president de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció, Mario Pinilla, va qualificar el Saló com a “dinamitzador de l’automoció a Lleida” i va confiar a millorar vendes per atansar-se a xifres prepandèmia. Va apuntar que van créixer un 12,4% l’any passat i va subratllar el paper d’aquests esdeveniments per impulsar el mercat i avançar en la descarbonització. També va lamentar que el Congrés hagi rebutjat la deducció del 15 per cent en l’IRPF al comprar vehicles electrificats.