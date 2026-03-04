MEDI
Segon hivern amb més pluja a Lleida en 114 anys
Va acumular 186 litres/m2 entre desembre i febrer. La capital registra la segona temperatura mitjana més alta des del 1940
La ciutat de Lleida ha viscut un hivern atípic tant per la pluja que ha caigut entre els mesos de desembre i febrer, com per les temperatures que s’han registrat durant aquests últims tres mesos, més càlides del que és normal. En el cas de les precipitacions, el registre no té res a veure amb el de fa només un any, quan només es van recollir 13 litres per metre quadrat. Dotze mesos després, la xifra ha crescut fins als 186, la segona més alta en 114 anys, només superada pels 213 l/m2 que es van recollir l’hivern de 1995 i 1996.
Segons dades d’AEMET, la capital del Segrià va registrar 12 dies amb precipitacions el desembre del 2025 en què es van acumular 43,7 litres/m2, mentre que al gener va ploure un total de 19 dies (106,5 l/m2) i va nevar durant el matí del 5 de gener acumulant-se 3 centímetres. Al febrer va ploure en 9 dels 28 dies i es van recollir 35,8 l/m2.
Paral·lelament, tanmateix, la temperatura mitjana a la ciutat de Lleida durant aquests tres mateixos mesos ha arribat als 8,3 graus, la qual cosa ha convertit aquest hivern en el segon més càlid dels últims 87 anys, només superat pels registres de 1989 i 1990. Aquestes dades suposen una mitjana d’1,9 graus superior a la dels últims 30 anys, destacant especialment el registre mitjà del mes de febrer, 3,1 graus més alt que la mitjana històrica. També ha estat el segon hivern amb menys gelades: només 10 dies, quan la mitjana històrica és de 32.
Aquestes dades coincideixen amb les de la resta de Catalunya, que ha viscut un dels períodes hivernals més plujosos i també més càlids de les últimes dècades. Els registres de pluja superen fins i tot els de l’hivern de 2019-2020, quan Catalunya va patir l’acció de la borrasca Glòria.
En relació amb la temperatura, aquest hivern només es pot considerar normal al Pirineu, el Prepirineu i zones elevades, ja que a la resta de Catalunya ha estat càlid després d’un desembre amb temperatures superiors a les que són habituals, un gener normal i un febrer molt càlid.