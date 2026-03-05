Comencen les obres de restauració del castell al cap d’anys de demora
Arran de la crisi que va derivar en moció de censura
Després d’anys de demora, han començat les obres per rehabilitar el castell de la Floresta, centrades en la demolició d’una estructura afegida el segle passat i utilitzada des d’aleshores com a allotjament. Estava situada a la façana posterior de l’edifici i als anys 80 va ser l’habitatge de l’escriptor i pensador alemany Diether Rudloff. Després de morir, es va convertir en estada turística, segons fonts municipals. El projecte de reforma contempla una ajuda d’1,8 milions de la UE, condicionada a la supressió d’usos destinats a acollir turistes i de qualsevol altra activitat comercial.
La demolició o conservació d’aquesta estructura va motivar controvèrsia l’estiu passat. Segons els tècnics, era una construcció de baixa qualitat amb diverses patologies, per la qual cosa també era inviable mantenir-la. El projecte va ser aprovat l’agost del 2025, en una sessió tensa en què va caldre la presència dels Mossos, malgrat que els ajuts de la UE van arribar l’any anterior. En el procés d’exposició pública es van presentar nombroses al·legacions, algunes del mateix equip de govern, fet que va alentir la tramitació fins al punt que va fer perillar la subvenció d’Europa. Aquesta possibilitat va motivar la creació d’un moviment veïnal que va reclamar agilitzar la intervenció.
La demora en les obres del castell va ser una de les causes que va portar Junts a presentar una moció de censura contra l’aleshores alcalde republicà, Ignasi Arrastia, amb el suport d’un regidor d’ERC, que va donar l’alcaldia a Arnau Salat. El nou primer edil es va comprometre a resoldre la crispació municipal. Fonts de l’equip de govern actual de Junts van remarcar que el projecte inicial contemplava una zona d’allotjament i de restauració anul·lades per les condicions de la UE. L’única font d’ingressos serà el cobrament d’entrades per veure la fortalesa. S’han fet millores a l’interior i prospeccions arqueològiques per determinar l’antiguitat de pintures.