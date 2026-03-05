Tàrrega i l'Aran formen part de la prova pilot del Govern per millorar la governança educativa
Cinc territoris de Catalunya han estat escollits per aplicar aquesta iniciativa d'un nou model educatiu. Avui el Departament d’Educació i Formació Professional ho ha presentat amb un acte al Prat
El Departament d’Educació i Formació Professional ha presentat al Prat de Llobregat un nou model de governança educativa. Per comprovar el seu funcionament, s'aplicarà com a prova pilot a cinc territoris amb diferents entorns i contextos socials. Entre els seleccionats hi ha Urgell-Tàrrega i l'Aran.
L'objectiu de la iniciativa és donar respostes diferents i adequades a cada territori adaptant-se a diverses tipologies de dimensió, complexitat social, densitat de població o règim especial i llengua pròpia com a l'Aran.
A banda d'Urgell-Tàrrega i l'Aran, s'aplicarà la prova a l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i Vic i el seu entorn. Amb un acte al Prat s'han signat els diferents convenis i s'ha posat en marxa aquesta iniciativa.