Amplien l’accés de vehicles al carrer Major davant les reclamacions veïnals
El ple de la Paeria de Cervera va aprovar ahir per unanimitat la modificació del reglament d’accés de vehicles al carrer Major, ampliant el nombre de matrícules autoritzades a circular per aquesta via. La mesura permetrà que els residents als carrers Sebolleria i Santa Maria, així com de la plaça Major, puguin sol·licitar la seua inclusió en el padró d’accés.
La decisió es va prendre per atendre les peticions de veïns d’aquests tres punts del centre històric, que no figuraven en la regulació vigent des del 2022 i que només autoritzava els dels carrers Mare Janer i Sabaters i el carreró del Salí.
Durant la sessió també es va aprovar una modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per corregir alguns errors de transcripció a les fitxes descriptives. A més, es va donar llum verda a un reconeixement extrajudicial de crèdits per un import de 42.900,14 euros, amb el suport de l’equip de govern (PSC i Junts) i les abstencions de SiF i ERC.