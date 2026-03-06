SUCCESSOS
“Em va agafar del coll, em va ruixar alcohol i acetona i em va dir que ara sí que cremaria”
Una dona relata a l’Audiència que la seua parella la va agredir mentre dormia a casa seua a Artesa de Segre. Veïns relaten el pànic durant l’incendi i la Fiscalia demana 18 anys de presó per a l’acusat
L’Audiència de Lleida va acollir ahir el judici contra un home de 42 anys acusat de cremar la seua parella quan dormia a Artesa de Segre el 28 de novembre del 2022. La víctima va relatar que aquell dia havien discutit, una cosa que era habitual entre la parella, i que l’home se n’havia anat de la casa amb la seua bossa, prenent-li els diners i el mòbil. Va assenyalar que es va quedar adormida en un matalàs al menjador de l’habitatge que compartien i que en un moment donat la seua parella va irrompre al pis, va començar a cridar-li i la va agafar del coll, a més de ruixar-la amb alcohol de romer i acetona abans de calar-li foc. “Filla de puta, ara sí que cremaràs”, va declarar la víctima que li va etzibar l’acusat. “Recordo l’última glopada d’aire. Vaig pensar que em moria”, va afirmar. Així mateix, la víctima va relatar que l’acusat havia posat una nevera per bloquejar la porta de l’habitatge i que va sortir ella sola del pis durant l’incendi. “Recordo sortir de la casa però no que ell m’ajudés”, va remarcar. Una vegada al carrer, assegura que la van auxiliar veïnes. La víctima va admetre que una setmana abans dels fets havia trucat als Mossos per una discussió, però que mai no l’havia denunciat.
En la vista oral també va declarar una de les veïnes de la parella, que ja havia auxiliat la víctima en anteriors ocasions, segons va explicar ella mateixa. Segons el seu testimoni, la víctima li havia dit que l’acusat l’amenaçava sempre de matar-la. El dia dels fets, va declarar que va sentir la dona que li deia a la seua parella, plorant, “no em matis, no em matis”, per la qual cosa va sortir al balcó i va veure que hi havia un incendi. “Si no arribo a estar desperta, ens crema a tots vius”, va assegurar. La veïna, que va ajudar la víctima posant-li roba mullada a sobre al veure-li les cremades, també va dir que l’acusat “passava de tot, només mirava tan tranquil, mirant a veure si ens cremàvem tots”. Una altra inquilina va assegurar que en el moment de l’incendi era a casa amb el seu nadó de 9 mesos, el marit i la sogra. També va relatar moments de pànic, fins i tot que va haver de baixar per la façana. “Encara estic traumatitzada i tinc por que em pugui fer mal”, va dir.
La Fiscalia i l’acusació particular sol·liciten una condemna de 18 anys de presó per un delicte d’assassinat en temptativa en concurs amb un delicte d’incendi, amb l’agreujant de parentiu. Així mateix, el Ministeri Públic sol·licita una indemnització de 120.000 euros per a la víctima, que va patir greus lesions i que, segons va declarar ahir, encara té seqüeles amb pèrdua de mobilitat en un braç.
Els bombers van trobar la porta bloquejada amb una nevera
Agents dels Mossos d’Esquadra que van declarar ahir van assenyalar que els bombers que van acudir al lloc per sufocar l’incendi van corroborar que hi havia una nevera darrere de la porta que impedia el pas. L’acusat, per la seua part, no va saber explicar com va començar l’incendi i va admetre que el podria haver originat ell tombant una botella d’alcohol de romer. Es va mostrar penedit i va assegurar que havia estat tres dies consumint drogues i alcohol. Va afegir que no tenia intenció de matar la seua parella, que li va apagar les flames dels cabells i la va baixar en braços fins al carrer.