ENTREVISTA
«Ferrocarrils farà revisions a les vies de la línia de Manresa»
La Generalitat va inaugurar dissabte la nova estació d’autobusos de Lleida. De moment, conviu amb la vella. Sap quan tancarà? Com està anant la mobilitat en la nova?
No tenim una data però aquesta posada en marxa progressiva ha de seguir tot el mes. El primer dia va ser d’un 33% i augmentarà a mesura que vegem que es pot anar integrant aquesta operativitat. Ens preocupava la mobilitat (a Príncep de Viana), per la qual cosa era recomanable fer una posada en marxa progressiva. Aviat tindrem dades de com ha anat l’arrancada.
La Generalitat assumirà aquest any a través de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) l’operativitat de l’RL3 i l’RL4 (Lleida-Cervera-Terrassa). Quin és el calendari?
Hem ampliat l’acord per prolongar l’operativitat d’aquestes línies fins a Terrassa, on l’usuari pot anar cap a l’àrea metropolitana i altres zones, i assumir 14 estacions de tren. Aquests dos factors i el nou material rodador (quatre trens) faran que a partir de la tardor Ponent noti millores substancials en la mobilitat interurbana, també, en freqüències i ferroviàries.
Tot alhora?
Sí. També la incorporació de 13 maquinistes que s’estan formant en aquests moments.
Un dels problemes del sistema ferroviari a Lleida és la mobilitat laboral dels maquinistes. Creu que el predomini de plantilla d’FGC ho solucionarà?
Un repte en l’àmbit de Rodalies és l’estabilització del personal a Catalunya: als trens i als centres d’operacions i de control. Amb Adif hem fet una primera convocatòria de places només per a Catalunya, la qual cosa ha de facilitar la formació. Quan comencem a operar Rodalies a Lleida el salt qualitatiu i quantitatiu serà important i arribarem a gestionar el mateix nombre d’usuaris pràcticament que es mouen a Rodalies amb Renfe. És un repte important.
La situació actual de les línies de tren a Lleida no és bona i hi continua havent retards importants. Quines garanties tenen que la línia estarà en condicions quan n’assumeixin l’operativitat?
Una de les coses que cal fer és l’ampliació dels tallers del Pla de Vilanoveta per assegurar el manteniment del material rodador. La falta de manteniment o de tallers implica el 25% de les incidències. A més, els plans de manteniment, les marxes blanques (revisions de les línies) per a l’inici del servei al matí es faran d’acord amb els estàndards d’FGC. Aquestes són les garanties d’un servei fiable. També hi ha una partida per a sistemes d’informació a temps real.
Les limitacions de velocitat són encara nombroses. Assumirien les línies en aquesta situació?
Ara hi ha limitacions de dos tipus: les derivades de l’emergència pel temporal, que a l’abril han d’estar resoltes, i les planificades, que tenen un calendari i s’han d’anar resolent. Quan hi ha aquest tipus de limitacions és important oferir freqüències tenint-les en compte i informant l’usuari en temps real.
El 2005 la Generalitat va assumir la línia de la Pobla i hi ha invertit milions. A les línies d’Adif no podrà fer-ho. Tenen algun compromís que l’Estat invertirà perquè FGC pugui operar correctament?
Sí que hi ha un compromís. Tindrem la mateixa exigència que en la crisi del gener. És cert que en la línia de la Pobla hem invertit milions i també que la demanda s’ha multiplicat per més de sis (entre Lleida i Balaguer) i que l’índex de puntualitat supera el 90%.
Serà personal d’FGC qui portarà a terme les ‘marxes blanques’?
Sí. Ja ho fa durant la nit en tot el sistema que opera Ferrocarrils.
L’R13 i l’R14 queden fora de Rodalies FGC. Hi ha algun calendari d’incorporació?
No. Hem començat els traspassos amb l’R1, que ja està inventariada i hem negociat les inversions que cal fer. Després vindran els altres eixos ferroviaris.
Al marge dels trens, s’està avançant en el projecte del polígon de Torreblanca?
Falta un informe de la direcció general de Carreteres del ministeri de Transports. En les properes setmanes, no més tard de juny, tindrem el Pla Director Urbanístic aprovat per la comissió d’Urbanisme de Catalunya.
De tots els projectes que hi ha sobre la taula, quins perillen si no s’aproven els pressupostos?
Un dels importants és l’eix de Comiols, amb una inversió de 22 milions.
I l’autovia, o 2 +1, de Lleida a Balaguer?
No es descarta el 2 +2. L’estudi informatiu que estem fent ara ha d’analitzar la mobilitat actual i resoldre-ho.