L’esport com a mitjà per prevenir el càncer testicular
Creen una associació per oferir formació i acompanyament. El seu president, Carles Lladó, ho va perdre “absolutament tot” amb la malaltia
Als vestidors de futbol, poques vegades es parla de salut més enllà d’una lesió muscular o una ruptura de lligaments. Tanmateix, Carles Lladó, veí de Cervera i advocat, vol canviar aquesta realitat. Fruit de la seua experiència, ha creat l’Associació Espanyola contra el Càncer Testicular, una entitat amb vocació estatal que vol omplir el buit d’acompanyament i prevenció que, assegura, encara existeix entorn d’aquest tumor, especialment entre joves esportistes.
El 2 d’abril del 2013, la vida de Lladó es va trencar completament quan li van diagnosticar un càncer testicular molt avançat, amb afectació ganglionar i diverses complicacions després de dos infarts, tot això pocs dies després del naixement de la seua filla. “Ho vaig perdre absolutament tot: la feina, la parella i la salut”, va afirmar. Va estar sis mesos ingressat i durant els cinc anys de recuperació es va adonar de les poques facilitats que hi ha per afrontar aquest tipus de càncer.
Després de superar la malaltia, va decidir reinventar-se. Abans treballava de comercial i també tenia experiència com a representant de futbolistes professionals. Tot i així, va voler estudiar Dret per poder assessorar altres malalts abans, durant i després del tractament, sobretot en l’àmbit laboral.
Lladó va remarcar que el càncer testicular continua sent un tumor minoritari, malgrat que a Espanya es diagnostiquen al voltant de 1.500 nous casos anuals i és el càncer més freqüent entre homes de 14 a 35 anys. “És un dels càncers més tòxics que existeixen, encara que aquí, a diferència d’altres països, el tipifiquen com a genèric. Això impedeix que es reconeguin les seqüeles i que no hi hagi tanta investigació”, va detallar.
L’esport, i en concret el futbol, és el canal que ha elegit per enviar un missatge preventiu als joves. Lladó, que manté contactes en el sector professional, va defensar que els clubs poden ser una plataforma de visibilització, “perquè existeixen futbolistes d’elit que han passat per aquesta malaltia”, com Yeray Álvarez o Carlos Roa. L’advocat va posar èmfasi en el factor tabú com un dels principals obstacles. Segons la seua opinió, costa que els homes verbalitzin problemes relacionats amb la sexualitat o la fertilitat, la qual cosa retarda diagnòstics. També va considerar que “ens omplim la boca amb el fet que hem d’ajudar-nos, però quan et trobes en aquesta situació pot ser difícil d’acceptar en el teu entorn” i que, per aquest motiu, fa falta més sensibilització.
Ara per ara, l’associació començarà a oferir xarrades en clubs de la Segarra dirigides a coordinadors, entrenadors, directius, famílies i jugadors, per explicar què és el càncer testicular, els seus símptomes i com prevenir-lo. Les porten a terme expacients, com Lladó, i també professionals sanitaris. “L’objectiu és que els joves sàpiguen que aquest tipus de càncer existeix i de quina manera poden prevenir-lo”, va assenyalar el president de l’entitat.
Respecte a la captació de fons, busquen empreses i benefactors per tancar convenis que permetin “fer molta més investigació, perquè ara és zero”. Des de Cervera, la seua iniciativa aspira a estendre’s per tot el país “sense pressa, però sense pausa”. De moment, la resposta dels clubs als quals ha anat trucant a la porta ha estat molt positiva i només falta “posar dates” a les primeres activitats.