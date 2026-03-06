Rècord d’expositors amb 61 estands en la Fira del Trumfo i la Festa del Vi
La plaça del Camp de Solsona acollirà aquest cap de setmana la 22a Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya i l’XI Fira del Vi, que aquest any comptarà amb seixanta-un expositors, una xifra rècord, segons l’organització. Durant tot el cap de setmana el públic podrà comprar trumfos i tòfones, entre altres productes agroalimentaris. La Festa del Vi reunirà diferents cellers de diferents denominacions d’origen catalans, entre els quals vins del Solsonès. L’oferta es completa amb tastos gastronòmics i una àmplia programació d’activitats culturals, familiars i musicals. Demà dissabte durant tota la jornada hi haurà jocs de taula i tradicionals gegants, concerts i la Fira del Petit Botiguer, així com el tradicional concurs de pelar patates. Diumenge continuarà amb les propostes gastronòmiques i la Festa del Vi, així com una exhibició de swing amb música en directe. També tindrà lloc l’acte d’homenatge Premi Bufet 2026.
La Festa del Vi manté el seu compromís amb la singularitat artística local i aquest any les copes incorporen una il·lustració de l’artista de Solsona Jaume Cuadrench.
En cas de pluja i d’alteració del programa d’actes, l’organització comunicarà a través de les xarxes socials del consell el canvi d’ubicació o d’horari a tots els assistents.