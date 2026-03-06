Una residència per atreure talent
La Fundació Campus Solsona projecta obrir-la el 2027 per a estudiants i professionals de fora del Solsonès. La Casa del Talent oferirà habitacions compartides i individuals
La Fundació Campus Solsona va presentar ahir la Casa del Talent, una nova residència que a partir del 2027 ampliarà l’oferta d’allotjament per a estudiants i professionals que necessitin instal·lar-se a Solsona en estades temporals, ja siguin llargues o curtes. El nou equipament s’ubicarà a l’antiga residència d’estudiants de l’escola Arrels, però amb accés independent, i estarà obert a tota la comunitat, que podrà disposar d’habitacions compartides i individuals. L’objectiu és facilitar l’arribada d’alumnes de fora de la comarca, donar suport a noves iniciatives formatives i millorar l’experiència de qui cursa els estudis al territori.
Segons els seus impulsors, la Casa del Talent es planteja com un projecte comunitari que es finançarà mitjançant un model mixt. Els particulars i les empreses interessades podran sumar-s’hi a través de títols participatius retornables a tall de bons d’inversió, o bé mitjançant donacions solidàries. Aquestes aportacions es complementaran amb finançament procedent de banca ètica i possibles ajuts públics, sota criteris de transparència, arrelament territorial i impacte social.
Aquesta nova residència és l’eix del projecte Campus Solsona, que busca ordenar i ampliar l’oferta formativa de la comarca, generar noves oportunitats per a joves i reforçar el teixit econòmic i social de territori. L’objectiu és aconseguir que el talent jove no se senti obligat a sortir del Solsonès per acabar els estudis postobligatoris i, alhora, atreure joves de fora de la comarca i donar servei als universitaris que ja es troben a Solsona, així com a les empreses del territori.
Es tracta d’una iniciativa que pren l’exemple d’altres projectes en els quals l’aposta per l’educació ha estat un revulsiu, i ha de servir per projectar Solsona com un veritable campus, posant en relleu la seua oferta de formació i serveis per a estudiants, ja que la dimensió de la comarca permet gestionar-ho de forma pròxima i coordinada.
En aquest sentit, els impulsors del projecte van recordar ahir que al Solsonès ja hi ha iniciatives amb capacitat d’atracció i projecció, com el Festival AIMS, el Campus Elit Jove de bàsquet o el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Un projecte compartit per fixar població a la comarca
Campus Solsona és un projecte promogut per la Fundació Campus Solsona, formada per professionals dels àmbits educatius i empresarials de la comarca i oberta a altres perfils que es vulguin incorporar a la iniciativa. La seua voluntat és ampliar l’oferta de formació professional i especialitzada com una de les palanques més efectives per fixar població jove, millorar la inserció laboral i reforçar la competitivitat del territori.