MUNICIPIS
Acord per tal de dotar de plans de protecció civil tot el Pirineu
Entre la Generalitat i Diputació perquè redactar-los no suposi costos per als ajuntaments. El Govern pretén que siguin “més àgils” que fins ara
La Generalitat i la Diputació han arribat a un acord per accelerar els tràmits perquè tots els municipis de l’Alt Pirineu i de la Val d’Aran disposin d’un Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim). A falta de pocs mesos perquè acabi el termini per tenir-los aprovats, hi ha localitats “que estan pendents que Protecció Civil els validi, d’altres encara els estan redactant i algunes encara no han començat”, segons va explicar ahir la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero.
El pacte, va afegir Romero, suposarà que la redacció d’aquests plans sigui “sense cost” per als ajuntaments, la qual cosa significarà un important estalvi per a consistoris de pobles petits que, en molts casos, s’han enfrontat a la tasca ingent que suposa redactar un Duprocim amb escassos mitjans. Romero, a més, va indicar que la intenció és que aquests plans de protecció siguin “més àgils i operatius” que fins ara. Val a recordar que no disposar d’aquest document pot causar que els alcaldes afrontin responsabilitats en cas d’accident o catàstrofe.
Romero va fer aquestes declaracions després d’una reunió telemàtica amb alcaldes i presidents de consells comarcals per conèixer les novetats del nou pla Inuncat, presentat el desembre passat, que fins aleshores obligava cinquanta-nou municipis de l’Alt Pirineu i Aran a tenir-lo, encara que només dotze tenien el pla homologat i vigent, mentre que n’hi havia vint-i-sis més amb el pla pendent de revisió.
La delegada va recordar també que s’instal·laran radars meteorològics al Pirineu per afinar les previsions meteorològiques, i que s’està ultimant la incorporació de més tècnics de protecció civil perquè “cada comarca tingui un professional de referència” que ajudi els ajuntaments a avaluar i preveure riscos, ja que en moltes ocasions aquesta feina suposa cobrir àrees de terreny molt àmplies.