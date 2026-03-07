POLÍTICA
Alcalà: “Lleida necessita els pressupostos del Govern”
“Lleida, Pirineu i Aran necessiten tenir tan aviat com sigui possible els pressupostos de la Generalitat. Parlem de més de 218 milions d’euros per tirar endavant projectes destinats al benestar i a la generació de riquesa al territori”, va dir ahir la diputada del PSC Judith Alcalà, que va demanar “a totes les forces polítiques progressistes i amb sentit de país, a tots els diputats i diputades que volen sumar-se a treballar per les nostres comarques i pobles, que donin suport a aquests comptes, els més ambiciosos de la història”. Alcalà va destacar que “a Ponent, el pressupost augmenta fins a un 17% i s’atansa als 164 milions d’euros”, amb actuacions com la millora dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, la línia de tren de Manresa, el polígon de Torreblanca o la comissaria dels Mossos a Mollerussa. “La seguretat és una prioritat”, va afegir.