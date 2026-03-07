MUNICIPIS
Estirada d’orelles a l’ajuntament de la Seu per publicar dades d’una veïna
Amonestació de l’Autoritat de Protecció de Dades al consistori, que es disculpa
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) ha amonestat l’ajuntament de la Seu d’Urgell per publicar dades personals d’una veïna. Ho va fer en una acta de la junta de govern local de gener del 2023, en què figura el nom i domicili d’una usuària del servei d’aigua potable que es va donar de baixa.
El document va aparèixer sense tapar aquestes dades al portal de transparència de la Generalitat i l’afectada ho va denunciar davant l’Apdcat al descobrir-ho a començaments del 2025. Aquest organisme va comprovar que l’acta era accessible al públic, que la informació personal de la denunciant era visible i va determinar que el consistori havia incorregut en una infracció administrativa. Tanmateix, aquesta resolució no comporta una sanció econòmica per a la corporació municipal.
La resolució de l’Apdcat assenyala com a agreujant el fet que el document fos accessible des de motors comercials de recerca a internet (com per exemple Google). Arran de l’inici de l’expedient, l’ajuntament de la Seu va formular al·legacions, argumentant que l’error “va ser involuntari” i que “depenia d’una plataforma externa”, però l’entitat reguladora va determinar que hi va haver negligència en el deure de custòdia. L’ajuntament va retirar el contingut afectat i va implementar mesures correctores per evitar futures filtracions. L’alcalde, Joan Barrera, va insistir que “en cap cas no hi va haver un acte de mala fe” i va demanar “disculpes pel dany ocasionat”. Va assegurar que “vetllarem per evitar que torni a passar”.