CONFERÈNCIA
Les vies de comunicacions, claus per a ERC a l’Alt Pirineu i Aran
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va apostar ahir per la modernització de l’N-260, la millora del port del Cantó, el de Perves i el de Comiols, així com el desplegament de la fibra òptica, també a l’N-260. Molts d’aquests projectes estan pendents dels pressupostos, encara sense el suport dels republicans, però Junqueras va afirmar que “els recursos no faltaran si depèn d’ERC”. El partit va presentar les seues propostes per al Pirineu ahir a la Seu d’Urgell.