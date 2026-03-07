SUCCESSOS
En llibertat el detingut per un apunyalament a Tàrrega
En una baralla dimecres a l'estació de trens del municipi
El jutjat de guàrdia de Cervera va decretar dijous la posada en llibertat amb càrrecs per al jove de 20 anys que va ser arrestat dimecres per un apunyalament a l’estació de trens de Tàrrega, segons van informar ahir fonts judicials. El jutge va acordar per a l’investigat la mesura cautelar de prohibició d’aproximació i comunicació amb la víctima.
Els fets van tenir lloc a les 17.50 hores de dimecres durant una baralla entre alguns implicats. Un d’ells va rebre una punyalada a una cama que li va provocar una hemorràgia, com va avançar SEGRE. Els Mossos, amb la col·laboració de la Policia Local, van detenir el suposat autor poc després. Es tracta d’un jove amb múltiples antecedents. Pel que sembla, víctima i presumpte agressor s’havien barallat hores abans a la mateixa estació.