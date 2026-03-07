Obres per aixecar el veto a la navegació a Canelles
Instal·len l’estació de desinfecció contra el musclo zebra que exigeix la CHE. Perquè empreses turístiques puguin navegar per Setmana Santa
Àger està instal·lant una estació de desinfecció d’embarcacions, un equipament amb el qual espera poder deixar enrere la prohibició de navegar que pesa sobre el pantà de Canelles. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va suspendre la navegació l’1 de novembre passat, després de detectar la presència de musclo zebra en aquest embassament i Santa Anna, i va exigir construir instal·lacions de neteja per evitar la propagació d’aquest mol·lusc invasor. L’alcaldessa, Mireia Burgués, va explicar que l’objectiu de les obres és poder reprendre l’activitat nàutica abans de Setmana Santa, sense la incertesa que l’actual prohibició de navegar ha generat al sector turístic.
L’estació s’ha instal·lat a la parcel·la davant de la Casa del Montsec, al costat de la bàscula municipal “perquè així es pot obrir més hores i fer una gestió més adequada, al disposar d’un tècnic a l’oficina de turisme a la Casa del Montsec”, va dir l’alcaldessa. Els treballs han suposat una inversió de prop de 10.000 euros i han contemplat la instal·lació d’una caseta, la màquina de neteja amb aigua a pressió, la instal·lació de llum i aigua, i una plataforma de formigó per als vehicles. Va afegir que la previsió és que aquesta mateixa setmana tècnics de la CHE facin una inspecció de l’estació per donar-hi el vistiplau. Segons Burgués, l’objectiu és estigui operativa com més aviat millor. “Són algunes les empreses que ens han sol·licitat aquesta instal·lació”, va dir la primera edil.
Mentrestant, a la Ribagorça aragonesa, el municipi de Viacamp negocia amb la comarca la instal·lació d’un altre punt de desinfecció.
Actualment hi ha 5 punts d’entrada al pantà de Canelles i tots haurien de complir la normativa per poder navegar. Les conseqüències d’eludir l’obligació de desinfectar les barques comporta sancions i fins i tot penes que poden arribar a presó. La CHE va establir que les estacions de desinfecció han de funcionar tot l’any, especialment en els mesos de més activitat nàutica. Els seus responsables han d’expedir resguards i conservar matrius per a possibles inspeccions.
Empreses reclamen la instal·lació per treballar
Gestors turístics que operen a les aigües de l’embassament de Canelles van demanar celeritat a les administracions per instal·lar estacions de neteja tan aviat com sigui possible, per la proximitat de les vacances de Setmana Santa. Van apuntar que la incertesa de no disposar d’un calendari complicava la planificació de les empreses i no es podien fer reserves de packs turístics. Les empreses han adaptat les seues activitats lúdiques a l’entrada d’embarcacions a l’aigua, ja que cada vegada que una barca, caiac o piragua hi entra s’ha de desinfectar i tornar a fer-ho al sortir, i això implicarà desplaçaments i més costos per als gestors turístics. Reclamen poder treballar al cap de més de dos anys de sequera que els va impedir fer la seua activitat i fins i tot va obligar alguns a tancar l’empresa.