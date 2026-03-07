SEGRE

Rull recull al Pla l’alarma del camp per l’alça del preu d’adobs

Rull, amb la junta de les Aules Universitàries de Linyola. - J. GÓMEZ

Joan Gómez

El president del Parlament, Josep Rull, va visitar ahir diversos municipis del Pla d’Urgell en una jornada en la qual va recollir de primera mà, a la Cooperativa del Camp de Linyola, la preocupació del sector agrari per l’encariment dels adobs i del combustible. Rull va assegurar que traslladarà aquesta realitat al Parlament amb “màxima sensibilitat”, després de conèixer les dificultats que afronta el camp per l’augment de costos i les limitacions per accedir a determinats productes. Durant la jornada, Rull va visitar Romà Infraestructures, a Miralcamp, on va posar en relleu la capacitat d’innovació d’aquesta empresa familiar. Així mateix, va visitar Sidamon i Castellnou de Seana.

La jornada va acabar a Linyola, amb la participació de Rull en un acte organitzat per les Aules d’Extensió Universitària. Va pronunciar una conferència en què va evocar la seua etapa en la seua “dura” experiència a la presó, tot i que també va estar marcada per la humanitat i la solidaritat rebuda.

