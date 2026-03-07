COMARCA
Rull recull al Pla l’alarma del camp per l’alça del preu d’adobs
El president del Parlament, Josep Rull, va visitar ahir diversos municipis del Pla d’Urgell en una jornada en la qual va recollir de primera mà, a la Cooperativa del Camp de Linyola, la preocupació del sector agrari per l’encariment dels adobs i del combustible. Rull va assegurar que traslladarà aquesta realitat al Parlament amb “màxima sensibilitat”, després de conèixer les dificultats que afronta el camp per l’augment de costos i les limitacions per accedir a determinats productes. Durant la jornada, Rull va visitar Romà Infraestructures, a Miralcamp, on va posar en relleu la capacitat d’innovació d’aquesta empresa familiar. Així mateix, va visitar Sidamon i Castellnou de Seana.
La jornada va acabar a Linyola, amb la participació de Rull en un acte organitzat per les Aules d’Extensió Universitària. Va pronunciar una conferència en què va evocar la seua etapa en la seua “dura” experiència a la presó, tot i que també va estar marcada per la humanitat i la solidaritat rebuda.