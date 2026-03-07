SERVEIS
El Segarra-Garrigues donarà aigua de boca a 21.000 persones a partir del dia 16
Proveirà Cervera i dotze municipis més de la vall del Sió al cap de 18 anys d’espera
Cervera i una dotzena més de municipis de la vall del Sió a la Segarra rebran a partir del proper dia 16 aigua potable del Segarra-Garrigues. Es destinarà a consum humà 18 anys després de la previsió inicial i beneficiarà 21.000 habitants de la comarca, mentre el consell busca la manera de fer-la arribar a les localitats que ara per ara n’han quedat fora.
Més de 21.000 veïns de la Segarra començaran a rebre a partir del 16 de març aigua de boca del canal Segarra-Garrigues. Es destinarà al consum humà 18 anys després de la previsió incial i després d’una connexió provisional el 2021. Els beneficiaris seran 13 municipis de la vall del Sió: Cervera, Estaràs, Guissona, Ivorra, Massoteres, les Oluges, els Plans de Sió, Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, Tarroja i Torrefeta i Florejacs.
El subministrament arribarà a través de la potabilitzadora de Ratera, construïda el 2008 per tractar l’aigua del Segarra-Garrigues però que, des d’aleshores, ho ha fet amb la del canal d’Urgell. Les obres per connectar-la al canal es van completar el 2024, després d’una inversió de gairebé dos milions d’euros de la Generalitat.
El preu acordat és de 0,15036 euros per metre cúbic. Inclou el cànon de la CHE, el cost d’explotació d’infraestructures i la part corresponent a la comunitat de regants. El consell de la Segarra i la Generalitat ja han donat el vistiplau al conveni i només falta signar-lo. Segons el president de l’ens comarcal, Ramon Augé, és un preu “molt raonable” pels 11 mesos a l’any que s’utilitzarà aigua de boca del canal. El dotzè mes, el proveïment serà amb cabal d’ús agroindustrial a 0,46 €/m³, però Augé va dir que “per un mes no pujarà gaire la mitjana”.
L’aigua que rep la Segarra del canal d’Urgell té un preu una mica més elevat, de 0,1567 €/m³, més quotes fixes entre 109 i 139 euros. Augé va remarcar que l’encariment ve del cost del bombatge i l’energia necessària per transportar l’aigua des de la captació de Santa Maria de Montmagastrell. “A la llarga, beure del Segarra-Garrigues serà molt més barat”, va assegurar.
La tarifa que paguen els ajuntaments a Gestió d’Aigües de la Segarra es manté aquest any igual que el 2025, amb una part fixa i una de variable. El 2027 s’ajustarà als criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb una part fixa única. Paral·lelament, el consell insta els municipis a mantenir els pous per garantir el subministrament. Un exemple és el de Guissona, que té en marxa dos projectes de recuperació de pous per captar més aigua per a consum humà.
De moment, quedaran fora d’aquest subministrament els cinc municipis de la comarca a la vall del Cercavins: Montoliu, Montornès, Granyena, Granyanella i Talavera. Continuaran connectats al canal d’Urgell a través de la presa de Preixana. Tampoc no s’incorporaran els tres de la vall del Llobregós: Sanaüja, Torà i Biosca. Malgrat que els dos últims formen part del Solsonès des del 2023, reben l’aigua de la Segarra.
L’ens comarcal busca com portar a aquestes zones l’aigua del Segarra-Garrigues. En el sistema Cercavins estudien opcions com continuar tractant l’aigua a la potabilitzadora de Verdú, connectar amb la de Ratera o fer una planta nova a Granyanella. A la vall del Llobregós ja es va projectar portar aigua del Segarra-Garrigues el 2008, però es va acabar descartant. Ara es considera prioritari, ja que a Torà l’aigua de l’aixeta no és potable. Tot i així, aquest municipi i Biosca hauran d’aportar amb fons propis el percentatge que no subvencioni l’Agència Catalana de l’Aigua.