La Sentiu estrena l’agrobotiga al nou centre BTT de la Ruta del Sió
La Sentiu de Sió ha estrenat l’agrobotiga al centre de BTT que ha construït a l’antiga bàscula municipal. L’objectiu d’aquest equipament és convertir-se en un referent d’aquesta modalitat de bicicleta de muntanya i oferir un complement de producte local. L’alcalde, Josep Torres, va apuntar que la iniciativa s’emmarca en el projecte de la Ruta de la vall del Sió, que engloba una quinzena de municipis de la Segarra, l’Urgell i la Noguera. La botiga serà un complement més del centre BTT, que ofereix als usuaris una instal·lació amb serveis, una zona de reparació de bicis i una altra de rentat, un magatzem i un carregador elèctric. Les obres d’adequació de l’antiga bàscula en un centre per a les bicicletes de muntanya i la botiga han suposat una inversió de 42.000 euros i han comptat amb una subvenció dels fons Next Generation. Torres va afegir que estan treballant en la creació de noves rutes de BTT a la zona, atesa la proximitat amb la serra de Bellmunt-Almenara.
Paral·lelament, els municipis que formen la Ruta del Sió, des de Sant Guim de Freixenet, passant per Agramunt i acabant a Balaguer, estan aprovant en els seus plens els estatuts per constituir-se com la futura Associació de la Ruta del Sió.