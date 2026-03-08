TRIBUNALS
Excarceren el clan familiar acusat de traficar amb cocaïna a Bell-lloc
Els quatre investigats van pagar fiances
Els quatre membres d’una mateixa família de Bell-lloc que van ser empresonats a començaments de desembre acusats de traficar amb cocaïna i altres drogues han sortit en llibertat amb càrrecs en pagar cadascun d’ells una fiança de 2.000 euros. El seu advocat, Xavier Prats, de Prats Advocats, va fer una petició de posada en llibertat amb càrrecs o la llibertat sota fiança argumentat, entre altres motius, que tenen arrelament. El jutge de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància 3 de Lleida va estimar la petició subsidiària del lletrat defensor i va establir una fiança de 2.000 euros, així com la prohibició de sortida del territori estatal i retirada del passaport amb obligació de compareixença els dies 1 i 15 de cada mes i les vegades que siguin requerits.
Els investigats van ser arrestats el 3 de desembre, són dos homes de 51 i 20 anys i dos dones de 47 i 20. En l’operatiu es van intervenir 41,60 grams de cocaïna, 30,90 grams d’haixix, 11,70 grams de marihuana, 2.180 euros, una pistola detonadora (de fogueig), dos bàscules de precisió i útils per preparar la droga en dosis per a l’autoconsum.
Els Mossos d’Esquadra van assegurar llavors que “s’ha desmantellat un important punt de venda de droga del Pla d’Urgell” i van afirmar que els investigats feien suposades vendes de substàncies al seu domicili, arribant a una mitjana d’unes 10 transaccions diàries. La Unitat d’Investigació de Mollerussa va fer diversos dispositius de seguiment al domicili. Dos dels investigats tenien antecedents per salut pública i altres delictes, la qual cosa va complicar la investigació perquè prenien mesures de seguretat i dificultaven l’activitat policial.