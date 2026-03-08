INTERIOR
L’estructura del nou parc de Bombers de Seròs ha quedat a punt en 5 dies
Instal·lats els 15 mòduls, estarà acabat al juny i serà el model per a Catalunya
El nou parc dels Bombers Voluntaris de Seròs ja mostra el seu “esquelet”. En tot just cinc dies ja s’han instal·lat els 15 mòduls prefabricats que conformen l’estructura del futur equipament. El de Seròs també serà el model per als futurs parcs de bombers voluntaris que es construeixin a Catalunya, per la qual cosa es convertirà en un referent.
En els propers tres mesos es faran els acabats com la coberta, el revestiment exterior i les cotxeres, posant tot el mobiliari nou, com va explicar divendres l’ajuntament d’aquesta localitat del Segrià. La previsió és que estigui acabat al juny i poder utilitzar-lo durant la campanya de prevenció d’incendis d’aquest estiu. El pressupost de la construcció de l’equipament és d’aproximadament 1,9 milions d’euros. La redacció del projecte i la construcció de l’edifici van ser adjudicades a Constructora d’Aro, amb seu a Manresa.
832 m2 de superfície
Les noves instal·lacions, amb una superfície de 832 metres quadrats, donaran cabuda a un total de 31 efectius i comptaran amb sala de control, vestidors, espais per a documentació operativa, cuina, gimnàs i serveis higiènics, entre altres. També hi haurà una zona de vehicles formada per cotxeres, manteniment mecànic i magatzem.
Feia divuit anys que els bombers de la localitat reivindicaven un nou parc, ja que l’anterior, que van abandonar l’any 2021, tenia greus deficiències estructurals i estava apuntalat. Fins i tot van passar uns mesos a l’alberg i porten més de dos anys en un magatzem municipal. De fet, el terreny on es construeix el nou parc ha estat cedit pel consistori.