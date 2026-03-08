El pressupost del Pont de Suert obre la porta a beneficiar-se de l’Estatut Rural
Flexibilitza els criteris per acollir-se a bonificacions fiscals i subvencions
La llei de mesures fiscals i financeres que acompanya el projecte de pressupostos de la Generalitat obre la porta al fet que el Pont de Suert entri en la llista de municipis de Lleida que es beneficiaran de bonificacions fiscals i subvencions específiques que preveu l’Estatut de Municipis Rurals. Els comptes catalans, tanmateix, encara s’han d’aprovar i, ara per ara, no tenen garantits els suports necessaris per tirar endavant. Si finalment són rebutjats, la inclusió de la capital de l’Alta Ribagorça es podria fer mitjançant una tramitació parlamentària independent.
El Pont de Suert va quedar exclòs de la llista de municipis rurals que la Generalitat va fer pública l’any passat. Formar-ne part és necessari per beneficiar-se de les mesures de l’Estatut Rural. El municipi, que aleshores tenia 2.485 habitants i una densitat de població de 16,4 veïns per quilòmetre quadrat, complia la majoria dels requisits. Tanmateix, va quedar fora al registrar un creixement poblacional del 2,67% entre 2014 i 2024. L’ajuntament, per la seua part, va al·legar que aquest període no és representatiu de la seua evolució demogràfica.
La reforma planteja que puguin sol·licitar la seua inclusió en l’Estatut Rural les “capitals de comarca d’una comarca rural que es trobin dins de la franja de població, encara que no compleixin els criteris de densitat o de creixement”. “Els municipis que pertanyen a una comarca rural i tenen una població superior a 2.000 habitants i inferior a 3.000, una densitat de població inferior a 90 habitants per quilòmetre quadrat i una taxa de creixement de la població negativa dels últims 10 anys” poden ser inclosos.
“Agraïm l’esforç del Govern per incloure aquesta modificació”
L’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, es va mostrar ahir molt satisfeta davant la modificació dels criteris pels quals un municipi podrà ser inclòs en l’Estatut de Municipis Rurals, i va assegurar que “valoro molt l’esforç del Govern per incloure aquesta rectificació en la llei d’acompanyament”. No obstant, la primera edil va admetre que el tràmit encara es pot demorar “un altre any” si finalment els comptes catalans no tiren endavant, i va recordar que, si el Pont de Suert és considerat un poble rural, “tindrà molta transcendència per als seus veïns”, ja que podran disposar de deduccions en l’IRPF i en l’Impost de Transmissions Patrimonials, entre altres avantatges.