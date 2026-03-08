SEGRE

Troben un projectil de la Guerra Civil amb càrrega explosiva activa durant unes obres a l'Albagés

Els Mossos d'Esquadra destrueixen l'artefacte

El projectil d'artilleria de la Guerra Civil localitzat durant unes obres a l'Albagés.

Uns operaris van localitzar dijous passat un projectil de la Guerra Civil mentre treballaven en unes obres a les canonades de reg del canal Segarra-Garrigues, a l'Albagés (Garrigues). Els treballadors van trucar al 112 i efectius del TEDAX dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc de la troballa. Segons fonts policials, els agents van retirar amb seguretat l'artefacte, que va resultar ser un projectil d'artilleria de 105 mil·límetres, en bon estat i amb càrrega explosiva activa. Posteriorment, els especialistes van traslladar l'artefacte fins a un lloc segur per tal de destruir-lo. La policia recorda a la ciutadania que si es troba algun artefacte explosiu no es toqui, ni es manipuli i es contacti immediatament amb el 112.

