SUCCESSOS
Arrestats tres homes amb 60 antecedents per assaltar una dona que anava en caminador a Mollerussa, tirar-la a terra i robar-li la bossa
Els tres investigats sumen 60 antecedents, la majoria per robatoris en mercats setmanals i centres comercials. La van tirar a terra i li van sostreure la bossa
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres i dijous tres homes, d’entre 38 i 54 anys, acusats d’assaltar el gener de l’any passat una dona de 65 anys de Mollerussa que anava en caminador. Els tres arrestats sumen uns 60 antecedents, la majoria comesos per robatoris a la distracció en mercats i centres comercials. Van ser arrestats a Arbeca, Igualada i Cerdanyola del Vallès.
L’assalt es va produir fa 14 mesos a l’avinguda del Canal del Pla d’Urgell i va ser assaltada per dos individus. Un d’ells la va empènyer fent-la caure a terra i l’altre li va estirar la bossa que portava penjada al caminador.
Posteriorment, van fugir corrent i van pujar a un vehicle on els esperava un altre home. Els Mossos d’Esquadra van acudir al lloc al ser alertats. Els agents van atendre la víctima que, malgrat la violència dels lladres, no va patir lesions rellevants.
Poc després, un vigilant municipal de Juneda que havia muntat un control de pas en aquesta localitat va poder interceptar el vehicle sospitós, en el qual anaven tres homes. Dos d’ells van fugir corrent i només es va quedar el que era al seient del conductor.
Al lloc va acudir una patrulla dels Mossos, que va constatar que el conductor tenia nombrosos antecedents per furts i robatoris similars en mercats i establiments. Tanmateix, al cotxe no van trobar cap objecte relacionat amb el robatori. Davant d’això, i a l’estar plenament identificat, el van deixar continuar amb la marxa. La investigació va continuar oberta.
Van trobar la bossa dies després en una cuneta
La Unitat d’Investigació (UI) de l’ABP Pla d’Urgell-les Garrigues es va fer càrrec del cas amb el testimoni de la víctima, el vigilant municipal i els agents que van intervenir el dia dels fets. A més, dies després un veí de Torregrossa va localitzar la bossa sostreta a peu de la carretera LV-2001. Aquesta és la via que comunica Mollerussa amb Juneda, que és on van interceptar els lladres.
D’aquesta forma, gràcies als indicis recollits inicialment, els investigadors van poder relacionar el vehicle interceptat aquell mateix dia i el conductor identificat amb el recorregut que van fer els lladres. Així mateix, van determinar la identitat de dos individus relacionats amb el conductor. Tots ells tenien el mateix perfil delinqüencial, especialistes en robatoris comesos en mercats setmanals i centres comercials de Catalunya.
Davant d’això, aquesta setmana, després de ser localitzats, van procedir a detenir-los a Arbeca, Igualada i Cerdanyola del Vallès. En aquest cas se’ls imputa un delicte de robatori amb violència i intimidació. La investigació continua oberta i no descarten que els imputin altres robatoris.
A finals de febrer, la UI de Mollerussa va detenir tres homes i una dona d’entre 22 i 35 anys acusats de quatre robatoris a Arbeca i un a Lleida.