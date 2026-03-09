Una biblioteca que els habitants de Belianes es van regalar a si mateixos
És el centre cultural del municipi i dona servei a pobles. Es va habilitar fa gairebé mig segle amb materials i treball que van aportar els veïns i ara acull més de cent activitats a l’any
La biblioteca Tirant lo Blanc de Belianes és un exemple de com un poble petit pot crear un espai cultural amb l’ànima de tota la comunitat. Va nàixer el 1978 a les antigues golfes de l’ajuntament –llavors en desús i que antigament havien funcionat com a escola–, gràcies a l’esforç col·lectiu dels veïns i la visió de l’arquitecte local Daniel Gelabert. Gairebé mig segle després continua sent un referent d’identitat compartida. La seua responsable, Maria Fernández, la defineix com “el centre neuràlgic de la cultura” del poble.
Van ser els mateixos veïns els que van aportar des dels materials per a les obres fins al treball voluntari a jova per reformar el local. Un any després d’estrenar-la, va ser transferida a la Generalitat. El 1991, coincidint amb els 500 anys de la primera edició de Tirant lo Blanc, el ple municipal li va donar aquest nom, que evoca la literatura catalana més universal. “Encara que som un municipi petit, és un orgull mantenir-la, adaptant-la a la normativa d’accessibilitat sense perdre la seua essència única”, destaca l’alcaldessa, Carme Culleré.
Ubicada en una de les plantes de l’edifici de l’ajuntament, atén usuaris de Belianes i dels pobles veïns. Inclou punts d’extensió a la llar de jubilats i les piscines. L’any passat va rebre 418 usuaris, xifra molt alta tenint en compte que la localitat té 512 habitants, va registrar 2.284 visites, va comptar amb un fons de 10.530 documents i va fer 3.462 préstecs (incloent-ne 587 d’interbibliotecaris rebuts i 360 enviats). Fernández explica que combinen activitats convencionals com els clubs de lectura –un d’adults i un altre d’infantil de 8 a 11 anys– amb innovacions com els clubs de videojocs per tractar qüestions com la seua narrativa i estètica. Inclouen formació en català per a nouvinguts i catalanoparlants (dos grups amb voluntaris del Consorci per a la Normalització Lingüística), dos parelles lingüístiques actives, tallers sobre fraus relacionats amb les tecnologies digitals i intel·ligència artificial, maletes viatgeres, Bibliofamília amb contacontes i Bibliopiscines, entre altres.
També col·labora estretament amb l’escola de Belianes, programant tres visites durant el curs, una per trimestre, i estan vinculades a una dinamització segons la mostra itinerant exposada. Així mateix, cedeix llibres a la biblioteca escolar durant tot el curs, i també a l’escola de Ciutadilla. A més, organitza visites a la llar d’infants en dates assenyalades i una conferència a les famílies per acompanyar-les en l’inici de la lectura. El 2025 va celebrar 105 activitats amb 1.092 assistents, teixint una xarxa comunitària oberta a tothom i coordinada amb les diferents associacions locals. Fernández assegura que “és una biblioteca molt viva”.