ASSEMBLEA
El Canal d’Urgell obre la campanya el dia 23 i espera arribar als set regs
Té garantits els 5 de l’any passat i n’espera més després del desglaç. La junta de govern abordarà la modernització a Bell-lloc, Torregrossa i els Alamús
El Canal d’Urgell preveu obrir la campanya de reg el 23 de març, si bé la data podria canviar en funció de les pluges. El president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, va explicar després de l’assemblea celebrada ahir a Mollerussa que es mantindrà el sistema dels hidros, malgrat que amb un funcionament més flexible en els primers mesos i amb un torn general per agilitzar el reg.
Ros va detallar que els vigilants continuaran anotant cada reg per controlar el consum, encara que en aquesta primera fase no es treballarà amb la dinàmica de comandes d’altres campanyes. L’objectiu és fer més àgil l’arrancada del reg en un context molt diferent al dels anys d’escassetat d’aigua. “Ara gairebé tenim massa aigua”, va assenyalar.
La previsió és que, una vegada obert el canal, el sistema pugui arribar en poc temps al cinquè hidro, amb la possibilitat d’arribar al sisè o fins i tot el setè si el desglaç acompanya. Tot això dependrà, en qualsevol cas, de l’evolució meteorològica i de la capacitat del sistema per aprofitar les aportacions d’aigua.
Pel que fa a la modernització del regadiu prevista al sector B10, a Bell-lloc, Torregrossa i els Alamús, Ros va explicar que el projecte està en fase d’anàlisi i preparació, i que la comunitat vol estudiar a fons tots els seus condicionants abans de prendre decisions. Per a això, hi haurà una junta de govern entre el 20 i el 25 de març per abordar tots els vessants, des de les necessitats econòmiques fins a la possible arribada de nous ajuts públics, especialment en funció de si s’aproven els pressupostos de la Generalitat. La modernització per sectors es planteja després del rebuig de gairebé totes les col·lectivitats a la proposta de modernització presentada l’any passat per al conjunt d’aquest regadiu.
Ros va abordar a més altres qüestions relacionades amb l’estat del camp després de les pluges. En concret, es va referir a les afectacions en alguns cultius d’ordi, especialment en terrenys més argilencs, on l’aigua roman durant més temps. Tot i així, va apuntar que part del cereal encara es podria recuperar si millora la meteorologia i que hi ha alternatives com el cultiu de panís.