El consell de l’Urgell, sense secretari des del dia 2
Sol·licita ajuda a la Direcció General d’Administració Local. L’ens espera tenir la plaça coberta en un mes i mig
El consell de l’Urgell s’ha quedat sense secretari després que el president, José Luis Marín, firmés el seu cessament el diumenge 1 de març. Durant els dies previs a la seua marxa hi va haver sessions de diferents òrgans de govern –entre les quals una junta del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans, d’Urgell Net i de govern– per aprovar i deixar encarrilats els temes més urgents, ja que la figura del secretari és imprescindible per al funcionament de l’ens comarcal: les seues funcions van des d’autoritzar els pagaments de nòmines i proveïdors fins a aixecar l’acta del ple. Marín va insistir que “hem deixat tancats tots els temes que hem pogut per evitar bloquejar el consell”.
Des de dilluns passat, el consell està sense secretari, una situació que es preveu que duri aproximadament un mes i mig, el temps necessari per completar el procés de selecció d’un de nou amb caràcter interí. La convocatòria es va publicar el mateix dilluns i es va obrir un termini de deu dies per optar al lloc. Val a destacar que, en l’anterior borsa de llocs de treball de l’ens comarcal, cap persona no va acceptar el càrrec, motiu pel qual s’ha convocat una nova plaça.
A l’espera de cobrir-la, el consell ha agrupat les tasques de secretaria entre diferents àrees internes i ha sol·licitat suport a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de l’ens comarcal fins que s’incorpori el nou secretari.
La falta de secretari se suma als problemes derivats de l’escassetat de tècnics dels Serveis d’Assistència Tècnica (SAT), que donen suport als ajuntaments petits que no estan obligats a comptar amb les figures de secretari i interventor. Actualment, el consell de l’Urgell disposa de dos tècnics del SAT que atenen els quatre municipis exempts. Fa un any, el consell comptava amb quatre però en els últims mesos la xifra s’ha reduït a un o dos. Malgrat convocar nous processos selectius, molts candidats acaben renunciant a aquestes places per optar a llocs en ajuntaments més grans que ofereixen millors condicions i remuneració.
Marín va lamentar la falta de personal i va assenyalar que “el problema ve de més amunt”. Segons va explicar, “tot es complica quan l’engranatge es trenca”. Aquest any la Diputació preveu ampliar fins a cinquanta-sis els SAT finançats.