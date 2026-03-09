Consulta als amos de finques sobre fer una concentració parcel·lària
L’ajuntament de Preixana consultarà els propietaris de finques al voltant del canal d’Urgell i recollirà firmes per elaborar un estudi previ a un possible procés de concentració parcel·lària. Així ho va anunciar l’alcalde, Jaume Pané, en el marc de la 15a edició de les jornades tècniques amb el lema Enfoquem el futur, que el municipi va acollir els dies 3 i 4. Segons Pané, l’objectiu és “garantir un futur agrícola més competitiu i sostenible en el context de la necessària modernització del canal d’Urgell”.
L’economista Francesc Reguant va obrir les jornades reflexionant sobre la necessitat d’adaptar-se als desafiaments actuals, com la sequera, la sostenibilitat i el relleu generacional. Pané va defensar que “la producció d’aliments serà una oportunitat en el futur per als nostres pobles”.
La segona jornada es va centrar en com fer una concentració parcel·lària en els regadius històrics del canal d’Urgell i va anar a càrrec del responsable en Infraestructures.cat Carles Gabernet. L’alcalde va destacar que “per poder afrontar la modernització del canal i ser rendibles, necessitem guanyar dimensió en les nostres explotacions i això passa per la concentració”. El municipi ja en va fer una amb el canal Segarra-Garrigues.