Gairebé cinc anys sense pistes d’una veïna de Cervera desapareguda: "no sabem res de res d’ella i no sabem què hem de fer ara"
Isabel Teruel Carrillo, de 75 anys, va desaparèixer a la capital de la Segarra i no s’ha trobat cap indici sobre on pot ser
La família d’Isabel Teruel Carrillo segueix sense tenir-ne notícies des que va desaparèixer el 17 de juny del 2021. És a dir, d’aquí a tres mesos farà cinc anys. Aquesta veïna de Cervera de 75 anys va desaparèixer a la capital de la Segarra i, des d’aleshores, no s’ha trobat cap indici sobre on pot ser. Familiars i amics van penjar cartells, van fer recerques i van difondre el seu cas a les xarxes. “Però no en sabem res de res i no sabem què hem de fer ara”, va comentar aquest diumenge a SEGRE la seua filla Marina.
Aquests cinc anys han conviscut amb una incertesa diària. Afegeix que “hi ha moments en què intentes normalitzar-ho i altres en els quals t’entra angoixa. Tens la necessitat de tenir una cosa palpable i una explicació. És molt complicat”. Els Mossos i els Bombers van organitzar un dispositiu de recerca que va acabar sense trobar cap indici. La dona no es va emportar res del seu domicili.
Xifra rècord de denúncies per desaparicions en l’última dècada a la província amb 291 casos
Els Mossos d’Esquada van rebre l’any passat un total de 291 denúncies per desaparicions a les comarques de Lleida, la xifra més elevada de l’última dècada i un 29,9% més que l’any 2024, quan van ser 224. És a dir, més de cinc casos per setmana. Per regions policials, van ser 266 de la de Ponent i 25 de la de l’Alt Pirineu i Aran, mentre que l’exercici anterior van ser 213 i 11, respectivament.
Les xifres per desaparicions en l’última dècada han anat variant, tot i que s’han situat entre les 200 i les 250, exceptuant el 2020. Aquell any hi va haver una important reducció, amb 167 casos, a causa de la pandèmia de la covid i les restriccions de mobilitat que es van allargar durant diversos mesos. El 2021 i el 2023 es va arribar a les 255 i la resta d’any es van situar a la forquilla de les 200 i les 250.
A nivell de Catalunya, els Mossos van gestionar l’any passat 3.682 denúncies per desaparició, una mitjana de 10 casos diaris, una dada que posa de manifest la importància de tenir una resposta integral i d’atenció a les famílies. Les dades es fan públiques amb motiu de la commemoració avui del Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent. Malgrat la complexitat de molts dels casos, el 98% de les desaparicions es resolen. De fet, el 50% ho fan en els tres primers dies i dos de cada tres abans d’acabar la primera setmana. A nivell català, hi va haver un lleuger augment del 3,3% en desaparicions de menors de 13 a 17 anys (867) i un augment del 6,4% en persones majors de 65 anys (299). Al contrari, van disminuir el 6,5% de 18 a 64 anys (2.420). Un 59% eren homes i un 41%, dones.
Malgrat que la majoria no tenen un origen criminal, el 2025 hi va haver dos investigacions per mort violenta i ocultació de cadàver.
Les claus
Atenció a familiars. Els Mossos d’Esquadra van atendre l’any passat 213 nous casos i van gestionar un total de 817 trucades, la majoria per atendre familiars sobre qüestions vinculades amb l’estat de la investigació, orientació a la presa de decisions i assessorament en qüestions jurídiques.