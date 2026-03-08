MOBILITAT
Reobre el carril dret de l’autovia A-2 cap a Lleida després de 22 dies tancat
Després de punxades i llunes trencades a una trentena de vehicles pel mal estat del paviment
Les obres d’emergència que van començar dilluns per reparar el ferm de l’autovia A-2 entre Ribera d’Ondara i Cervera van permetre ahir reobrir al trànsit el carril dret a la calçada en sentit Lleida.
Feia 22 dies que estava tancat, des que, el passat 13 de febrer, una trentena de vehicles van patir danys com punxades i llunes trencades per culpa del mal estat del paviment. El deteriorament es va veure accentuat per setmanes de pluges, en les quals van aparèixer nombrosos clots.
Els treballs hauran de començar ara al carril dret de la calçada en sentit Barcelona, que continua tancat. La maquinària ja està sobre el terreny, per la qual cosa la circulació es podria reobrir en els propers dies.
Val a recordar que, després d’aquesta reparació de caràcter d’urgència, està prevista una rehabilitació de més envergadura d’aquest tram de l’autovia, amb un pressupost de 13 milions d’euros i pendent d’adjudicació. Les queixes dels alcaldes de la Segarra i el caos circulatori a la zona en cap de setmana van accelerar els treballs.