L’escola busca alumnes per garantir-se el futur després d’esquivar el tancament
Malgrat no estar en perill de tancament, ja que compta amb una matrícula superior a cinc alumnes, l’escola Maldanell i l’ajuntament de Maldà continuen treballant per atreure nous estudiants. Amb aquesta finalitat, dissabte passat van organitzar una jornada de portes obertes. Aquest curs el centre té set alumnes, encara que a partir del setembre està previst que siguin sis, ja que dos cursen actualment 6è de Primària i l’any que ve passaran a l’institut, i ara per ara, només hi ha una preinscripció confirmada per a I3.
La directora, Marta Térmens, va recordar que l’any passat va ser “crític, perquè pensàvem que l’escola tancaria”. Va destacar que l’ajuntament continua treballant per facilitar l’arribada de noves famílies. Aquest curs també s’ha posat en marxa el servei de menjador, que facilita la conciliació familiar. La directora va destacar el paper de les escoles rurals “per evitar que els pobles s’apaguin”. Va afegir que aquest tipus de centres són essencials per dinamitzar el territori i que ofereixen una atenció gairebé personalitzada. “En una escola petita és més fàcil adaptar-se a cada nen i oferir una educació realment individualitzada, una cosa que als centres grans és molt més complicada”, va concloure Térmens.