Laboriós rescat d'un esquiador ferit al Parc Nacional d'Aigüestortes
Els GRAE dels Bombers i un metge del SEM van pujar de nit al refugi d'Amitges i van estabilitzar l'afectat, que ha pogut ser evacuat amb helicòpter a primera hora del matí
Un esquiador ferit ha estat evacuat aquest dilluns del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici després d'un laboriós rescat que s'ha perllongat que va començar diumenge a la nit. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 19.51 hores. L'home, que formava part d'un grup de tres esquiadors, va patir un accident i va arribar al refugi d'Amitges queixant-se d'un fort cop al tòrax. Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat nou dotacions del GRAE per atendre l'emergència, que finalment ha acabat amb l'evacuació en helicòpter a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Un metge que casualment es trobava al refugi va fer una primera valoració i va alertar que el ferit podria patir un pneumotòrax, una lesió que requeria atenció urgent. Davant la impossibilitat que l'helicòpter dels Bombers volés ja que no hi havia llum, els equips del GRAE van iniciar l'ascens per terra. Dotacions de la Seu d'Urgell, Cerdanyola del Vallès i Valls, juntament amb bombers voluntaris d'Espot, van pujar amb motos de neu i a peu fins al refugi, acompanyats del metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
El facultatiu del SEM va coincidir amb el diagnòstic inicial i va considerar que efectivament es tractava d'un possible pneumotòrax. Els equips van valorar la possibilitat de demanar l'helicòpter dels bombers d'Andorra, que disposa de capacitat per volar de nit, però les condicions meteorològiques van impedir-ho. Davant aquesta situació, el metge va estabilitzar el ferit i els equips de rescat van decidir esperar al refugi fins a primera hora del matí.
Evacuació a primera hora del matí
Cap a les 07.00 hores d'aquest dilluns, amb la primera llum del dia, ha estat possible que l'helicòpter dels Bombers s'enlairés des de la Seu d'Urgell i evacués el ferit a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida
Ampli desplegament de mitjans
L'operatiu ha mobilitzat un total de nou dotacions dels Bombers de la Generalitat, amb efectius del GRAE de la Seu d'Urgell, Cerdanyola del Vallès i Valls. Només el GRAE d'Olot s'ha mantingut a la seva base de manera preventiva per poder atendre qualsevol altra emergència que pogués sorgir a Catalunya. També hi han participat bombers voluntaris d'Espot.