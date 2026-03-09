SEGRE

Llibre sobre dones que van fer un Verdú millor

Una obra que recull el testimoni i el llegat de disset referents. Culmina un projecte de memòria històrica de dos anys

El llibre ha estat possible gràcies a les associacions Argila i Xercavins i l’ajuntament. - LAIA PEDRÓS



Laia Pedrós

Verdú va acollir ahir la presentació del llibre Dones de Verdú, un projecte que va nàixer amb l’objectiu de recuperar i preservar la memòria històrica de les dones que han deixat empremta al municipi al llarg del segle XX. La iniciativa, impulsada per l’associació de dones Argila, l’associació cultural Xercavins i l’ajuntament de Verdú, va començar el setembre del 2024 amb un procés participatiu obert a tota la població. Els veïns van poder proposar noms de dones referents del poble, i finalment es van recopilar disset propostes que es tradueixen en disset històries de vida.

Les autores, Teresa Torres i Rosa Llavall, van explicar que “cada una d’aquestes biografies recull un recorregut vital singular, amb perfils de diferents edats, motivacions i àmbits, però totes comparteixen un mateix denominador comú: haver contribuït, a la seua manera, a fer de Verdú un lloc millor”. L’any passat ja es va celebrar un acte de reconeixement a aquestes dones, i “aquest any el projecte ha fet un pas més amb l’edició del llibre, que atorga visibilitat i reconeixement al conjunt de dones de Verdú que, malgrat haver estat sovint invisibilitzades, han tingut un paper essencial en la vida del municipi”, van destacar Torres i Llavall.

Així, l’obra, editada dins de la nova col·lecció La Torre de Xercavins, recull el testimoni i el llegat d’aquestes disset dones.

