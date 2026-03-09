Llibre sobre dones que van fer un Verdú millor
Una obra que recull el testimoni i el llegat de disset referents. Culmina un projecte de memòria històrica de dos anys
Verdú va acollir ahir la presentació del llibre Dones de Verdú, un projecte que va nàixer amb l’objectiu de recuperar i preservar la memòria històrica de les dones que han deixat empremta al municipi al llarg del segle XX. La iniciativa, impulsada per l’associació de dones Argila, l’associació cultural Xercavins i l’ajuntament de Verdú, va començar el setembre del 2024 amb un procés participatiu obert a tota la població. Els veïns van poder proposar noms de dones referents del poble, i finalment es van recopilar disset propostes que es tradueixen en disset històries de vida.
Les autores, Teresa Torres i Rosa Llavall, van explicar que “cada una d’aquestes biografies recull un recorregut vital singular, amb perfils de diferents edats, motivacions i àmbits, però totes comparteixen un mateix denominador comú: haver contribuït, a la seua manera, a fer de Verdú un lloc millor”. L’any passat ja es va celebrar un acte de reconeixement a aquestes dones, i “aquest any el projecte ha fet un pas més amb l’edició del llibre, que atorga visibilitat i reconeixement al conjunt de dones de Verdú que, malgrat haver estat sovint invisibilitzades, han tingut un paper essencial en la vida del municipi”, van destacar Torres i Llavall.
Així, l’obra, editada dins de la nova col·lecció La Torre de Xercavins, recull el testimoni i el llegat d’aquestes disset dones.