Una marea blava de dones clama per la igualtat
La Cursa de la Dona reuneix uns 830 participants en la 14 edició, que coincideix enguany amb el 8-M
Una marea blava de dones va prendre ahir els carrers d’Agramunt en el marc de la catorzena Cursa de la Dona, que va reunir 830 participants. Des de l’ajuntament van fer una valoració “molt positiva d’aquesta jornada lúdica, solidària i reivindicativa, ja totalment consolidada”.
L’activitat es va emmarcar en la commemoració del Dia Internacional de les Dones, ja que aquest any va coincidir amb el 8-M. Per aquesta raó, abans d’iniciar el recorregut es va llegir el manifest institucional, a càrrec de representants de l’associació de dones L’Esbarjo, el Club de Futbol Agramunt Escola Gerard Gatell, el Club de Futbol Sala Agramunt i el Bàsquet Agramunt Club.
El manifest va reivindicar els drets de les dones, conquerits gràcies a la lluita de moltes generacions. Va recordar, a més, les primeres jornades catalanes de la dona, celebrades a Barcelona fa gairebé 50 anys, el maig del 1976, que van suposar un punt d’inflexió: per primera vegada, elles van ocupar un espai públic de debat per formular per si mateixes les seues reivindicacions després de dècades de silenci imposat.
La prova va ser popular i no competitiva, amb dos recorreguts possibles de 6 i 8 quilòmetres, aquest últim reservat a corredors. La cursa va mantenir el seu caràcter solidari, destinant un euro de cada inscripció a l’Associació Contra el Càncer.
La jornada va comptar amb animació a la plaça del Mercadal, on van actuar els Tabalers l’Espetec, que van acompanyar als inscrits fins a la sortida. També es va instal·lar un photocall perquè les participants poguessin fer-se fotos i compartir-les a les xarxes socials per deixar constància de la seua participació. Abans de la sortida hi va haver una sessió d’aeròbic a càrrec del gimnàs Fitmunt, i per tancar el matí es va celebrar una de ballada de country amb el grup Living Boots.