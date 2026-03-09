INFRAESTRUCTURES
Tres talls en dos dies a la línia ferroviària de Manresa
La caiguda d’un arbre va obligar ahir a contractar autobusos de nou
La línia de tren de Lleida a Terrassa per Cervera, l’RL4, va registrar ahir un nou tall del servei, en aquesta ocasió per la caiguda d’un arbre sobre la catenària. El trànsit va estar tallat tot el dissabte per dos despreniments.
La línia havia quedat en condicions per reprendre el servei ahir al matí, encara que no va arribar a ser possible després de la caiguda de l’arbre, un pi de grans dimensions, en una zona de trinxera als voltants de Sant Guim de Freixenet.
Inicialment, Renfe va habilitar un servei alternatiu de transport entre Cervera i Manresa, que a primera hora de la tarda es reduïa al trajecte entre la capital de la Segarra i Calaf. El trànsit va quedar normalitzat al voltant de les 17.30 hores.
La interrupció va afectar tres circulacions en sentit Barcelona, les que surten de Cervera a les 8.35, 12.04 i 16.48 hores, i en tres circulacions en sentit contrari, que són les que passen per aquesta ciutat a les 9.22, 12.51 i 17.35. La circulació va quedar normalitzada per als dos últims serveis de la jornada.
D’altra banda, un carril de l’autovia A-2 en sentit Lleida encara estava tallat ahir a la sortida del túnel del Violí i un altre en sentit Barcelona, en aquest cas per una obra de reparació del carril dret, a Ribera d’Ondara. Aquest últim va causar retencions de 3 quilòmetres.