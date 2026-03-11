Desallotjat un supermercat de Tàrrega per una forta olor a gas que provindria del clavegueram
Treballadors de l'establiment han alertat els bombers a les 8.43 h
Una fort olor a gasoil o a algun tipus de gas ha obligat a desallotjar el supermercat Plusfresc de l'avinguda Catalunya de Tàrrega des de primera hora del matí d'aquest dimecres. Els treballadors, que havien arribat al voltant de les 7 per preparar la jornada, han detectat l'olor intensa procedent principalment de les cambres frigorífiques i han alertat els Bombers a les 08.43 hores.
Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han acudit al lloc i efectius del cos han accedit al local amb aparells de mesura i han detectat nivells elevats d'un gas, tant a l'interior com a la xarxa de clavegueres properes. Com a mesura preventiva, s'ha ordenat el desallotjament complet de l'establiment, que ha romàs tancat durant poc més de dos hores. Dos patrulles de la Policia Local han tallat parcialment el trànsit a l'avinguda Catalunya per garantir la seguretat durant la intervenció.
Tècnics d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tàrrega s'han desplaçat al lloc i han procedit a obrir i ventilar les clavegueres de tota la zona, d'on provindria l'olor. Segons testimonis, l'olor ja es percebia lleument ahir, però avui s'ha tornat molt més intensa.
Fins al moment no es constaten ferits ni intoxicacions, i la situació es manté sota control com a actuació cautelar. L'establiment romandrà tancat fins que els Bombers i tècnics confirmen l'absència total de risc per a treballadors i clients. En aquest sentit, es preveu que l'establiment pugui reobrir en breu.