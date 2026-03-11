L’Albada: vitalitat creativa
L’entitat inaugura al Museu de Vestits de Paper la mostra ‘Art en mans de dona’, amb obres de les seues sòcies. El Pla commemora el 8M amb teatre, música i actes reivindicatius
La sala d’exposicions del Museu de Vestits de Paper va inaugurar, durant la celebració del 8M a Mollerussa, l’exposició Art en mans de dona, que mostra l’activitat artística i social de l’associació L’Albada. Exhibeix fins al dia 14 treballs elaborats per sòcies de l’entitat, en els quals fan servir tècniques en què treballen al llarg de l’any. Inclouen des de la pintura i l’aquarel·la fins al patchwork, els boixets o el punt de creu.
La presidenta de L’Albada, Magda Ribes, va remarcar en aquest sentit que la mostra vol donar visibilitat al treball de les dones que integren l’associació i posar de manifest que l’entitat manté una activitat constant i un gran dinamisme.
L’Albada compta amb 500 sòcies i es troba en una etapa d’obertura per atreure membres més joves. Ribes va explicar que, els últims anys, l’associació ha impulsat noves activitats, com la ceràmica, a banda de conferències i altres propostes culturals, amb la voluntat de despertar l’interès de noves generacions.
Associació renovada
L’objectiu és deixar enrere la idea que L’Albada era una entitat vinculada exclusivament al col·lectiu de la tercera edat. Des de la junta es defensa una imatge renovada de l’associació, per vincular-la a la idea de dones actives, participatives i amb iniciativa.
En paraules de la presidenta, L’Albada vol projectar-se com un espai de trobada per a dones “que tenen ganes de fer coses” i que, alhora, impulsen iniciatives a favor de la capital del Pla.
L’entitat, que està integrada a la vida social de Mollerussa, combina el vessant cultural amb l’acció comunitària i la reivindicació.
El 8M a la comarca
En el conjunt del Pla d’Urgell, la commemoració del 8M va deixar actes diversos en diversos municipis. Al Palau d’Anglesola, la jornada va incloure teatre per sensibilitzar i despertar consciències, la lectura del manifest a càrrec dels hereus i pubilles i una xocolatada organitzada per l’Associació de Dones.
A Linyola, l’acte celebrat a la Sala 1 d’Octubre amb motiu del 8M va combinar música i reivindicació, amb interpretacions d’alumnes i professores de l’Escola Municipal de Música, la lectura del manifest a càrrec de l’Associació Adoli i un refrigeri final.
Per la seua part, a Torregrossa es va portar a terme la lectura del manifest i una conversa a la Biblioteca Maria-Mercè Marçal amb Carla Amenós i Vidal, on es va posar de relleu la seua trajectòria emprenedora, el seu compromís social i la sensibilitat del seu projecte Ubuntu Soul Design.