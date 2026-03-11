Un exèrcit de 175 voluntaris rescata 30 quilòmetres de senders històrics de la serra de la Llena de Juncosa
Entre els quals el barranc dels Forns i antics camins de ferradura
Recuperar els antics camins que condueixen a la serra de la Llena va ser l’objectiu dels 175 voluntaris que diumenge passat van acudir a retirar arbres caiguts, roques i desbrossar branques i matolls que impedien el pas pels senders després de mesos de pluges i dies de forts vents. Els van fer carregats de rasclets, motoserres i eines, distribuïts en 25 equips integrats per entre 6 i 7 persones que van recórrer la serra i que van sortir des del Vilosell, la Pobla de Cérvoles, Juncosa, Ulldemolins i Vilanova de Prades, aquests dos últims a Tarragona.
La jornada de voluntariat va permetre fer transitables uns 30 quilòmetres de senders. L’ajuntament de Juncosa va ser l’organitzador de l’esdeveniment, que arriba a la segona edició després que l’any passat se celebrés amb èxit, promogut pel consistori de la Pobla de Cérvoles. Hi van col·laborar entitats excursionistes i ecologistes que van recórrer la serra des de la punta del Curull fins a les Crestes en un recorregut d’uns 15 quilòmetres, segons va explicar un dels promotors de la iniciativa, l’historiador local Manel Correa.
Els voluntaris van actuar en camins històrics com els que uneixen la Pobla de Cérvoles amb el Vilosell o Juncosa amb Ulldemolins. També van senyalitzar el camí de la Pobla d’Ulldemolins perquè es converteixi en sender local el 2027 i van actuar al barranc dels Forns, d’uns 15 quilòmetres i situat al municipi de la Pobla, on es troben alguns forns de vidre de l’edat moderna. Van rehabilitar uns 2 quilòmetres per a la seua promoció turística. Correa va indicar que al camí de la Vall del Vilosell es van descobrir trams construïts amb pedra. És un antic camí de ferradura, com els molts utilitzats en l’antiguitat com a mitjà de comunicació i transport que es volen recuperar ara per al senderisme.
La jornada va acabar a Juncosa, on el consistori va oferir una cassola de tros als participants en la iniciativa. Segons Correa, després de l’èxit d’aquesta segona edició ja es pensa en la tercera, a primers del 2027 i que tindrà com a objectiu la senyalització i descripció històrica de les rutes recuperades perquè surtin als mapes. Correa va indicar que els camins empedrats que es volen recuperar s’utilitzaven fa anys com un accés des de Lleida al Priorat o a la Conca de Barberà.