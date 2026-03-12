Aprova un pressupost rècord amb 2,3 milions per a inversions
Destinarà un milió d’euros a obres per urbanitzar la plaça de l’Amistat
L’ajuntament de Torrefarrera ha aprovat un pressupost històric per a aquest any. Ascendeix a 7.852.556 milions d’euros, un 21% més que el del passat exercici, amb una xifra rècord de 2.340.000 euros per a inversions, cosa que representa un increment del 231% en aquest capítol, segons va explicar l’alcalde, Jordi Latorre. En un context de congelació tributària per segon any consecutiu, “el consistori aposta per inversions ambicioses per transformar el poble”, va dir.
Les inversions inclouen la construcció de la plaça de l’Amistat, que suposarà un cost d’1.070.000 euros, per convertir el centre de la localitat en un punt de trobada social i comercial. A més, es preveu la renovació de la xarxa d’aigua potable del polígon industrial per prevenir fugues, que suposarà una despesa de 297.000 euros, i millores al pavelló Manel Bosch, al qual es destinaran 125.000 euros, incloent la reforma de la xarxa d’aigua calenta, la reforma dels vestidors i l’acondicionament i reparació de la façana.
També es portarà a terme la urbanització del Camí del Cementiri, a la qual es destinaran 120.000 euros per connectar aquest espai amb el vetllatori del poble, així com la construcció de nous nínxols en previsió de la futura demanda, que s’ha pressupostat en 45.000 euros.
En l’àmbit de personal, es creen 4 noves places: la d’Intervenció, la de Tresoreria, una per a un enginyer o enginyera i una altra de cap de brigada. Pel que fa a polítiques socials, s’ha destinat una partida de 2.093.000 euros, més del 26% del pressupost. Un 9% és per a educació, més d’un 9% per a promoció de la cultura i un 6% per a l’esport amb suport a clubs i equipaments.
Habitatge social
També es dedicaran 50.000 euros a l’adquisició de sòl per fer habitatge social i 30.000 a ajuts per rehabilitar habitatges al centre històric destinats a joves. A més, es destinen 134.000 euros a entitats del poble per reforçar-ne l’impacte social.
En l’àmbit de millores urbanes, es posarà en marxa un nou contracte de recollida de residus amb més freqüències i més neteja de les illes de contenidors, servei diari de deixalleria i tancament progressiu de contenidors amb xips. Pel que respecta a la xarxa de clavegueram, s’invertiran 30.000 euros en un pla per a la millora de les connexions.
Quant a l’estat de les arques municipals, l’endeutament actual de l’ajuntament és d’un 33 per cent, amb 1,8 milions en tresoreria, molt per sota del límit legal i que permet un esforç de crèdit sense augment d’impostos per fer front a les inversions fins al 48 per cent fins que finalitzi l’any.